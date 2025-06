Plásticos en nuestro entorno: ¿Tiene relación con la salud y el cáncer de mama?

La contaminación por plásticos representa un desafío global que afecta tanto al medio ambiente como a la salud humana. Se estima que, cada minuto, una cantidad equivalente a un camión de basura lleno de plástico termina en nuestros océanos, con consecuencias que van más allá de la vida marina.

Los seres humanos están en contacto constante con estos materiales a través del aire, el agua, los alimentos y una vasta gama de productos de uso diario. De hecho, investigaciones sugieren que una persona podría estar ingiriendo el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico cada semana. La Universidad de Newcastle, en Australia, ha documentado que esta exposición se vincula con efectos en el sistema nervioso, problemas reproductivos y de desarrollo, así como con impactos genéticos como el bajo peso al nacer.

Componentes químicos del plástico y su efecto hormonal

Según la doctora Mariana Segovia Mendoza, profesora e investigadora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM, los plásticos liberan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para la salud.

Entre los compuestos más relevantes se encuentran los bisfenoles (como el BPA) y los ftalatos. Estas sustancias actúan como disruptores endocrinos, lo que significa que pueden alterar el funcionamiento natural del sistema hormonal humano.

A pesar de que algunas regiones han implementado normativas para restringir el uso del BPA, sus análogos, como el BPS y el BPF, continúan siendo utilizados y presentan riesgos similares.

Esta situación genera una inquietud particular en el caso de los niños, debido a su frecuente contacto con juguetes y biberones plásticos, y en las mujeres, donde se ha señalado que ciertos químicos presentes en estos materiales podrían tener una conexión con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Plásticos y cáncer de mama: Evidencia y mecanismos

El cáncer de mama es una de las enfermedades oncológicas de mayor incidencia y mortalidad globalmente, afectando aproximadamente a una de cada ocho mujeres en algún momento de su vida.

El cáncer de mama no es uno solo; se presenta en diferentes tipos. Los más comunes son el Luminal, que reacciona a las hormonas y suele tener un mejor pronóstico, respondiendo bien a tratamientos específicos. Luego está el HER2 positivo, que tiene una característica particular. Y finalmente, el Triple Negativo, que es más complicado porque no responde a las terapias hormonales y es más agresivo, con menos opciones de tratamiento.

Las medicinas no llegan y más de mil niños fallecieron debido a recortes presupuestales: Asociación

La Dra. Segovia también analizó la sangre de pacientes con cáncer, sobrevivientes y personas sanas para ver los niveles de estos químicos.

Los resultados indicaron que las pacientes con cáncer, particularmente aquellas con tipos más agresivos, presentaban concentraciones significativamente más elevadas de ftalatos y bisfenoles en comparación con los controles. En las sobrevivientes, los niveles eran menores, posiblemente influenciados por los tratamientos hormonales recibidos.

La exposición a estos compuestos es común en prácticas cotidianas, como calentar alimentos en recipientes de plástico o dejar productos al sol. Dado que estas sustancias son liposolubles, tienden a acumularse en el tejido graso, incluyendo el de la glándula mamaria, donde pueden ejercer efectos biológicos relevantes.

La urgencia de regular y concientizar

La situación se agrava por la creciente presencia de microplásticos en alimentos, ropa y cultivos agrícolas, así como por la limitada regulación sobre los plásticos de un solo uso. La Dra. Segovia Mendoza enfatiza la necesidad de modificar hábitos, como evitar calentar alimentos en plástico y preferir envases de vidrio.

También hace un llamado a la acción para exigir políticas públicas que regulen la producción, el uso y la disposición de los materiales plásticos, instando a la adopción de prácticas más responsables y a la reducción del consumo de productos ultraprocesados en envases plásticos.