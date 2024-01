Premios Globos de Oro 2024: ¿Cuándo son y quiénes están nominados?

Un momento que todos los amantes del cine y la televisión esperan con ansias está por llegar, ya que la edición 81 de los Premios Globos de Oro se realizará en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles. Pero ¿sabes cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados? Aquí te lo decimos.

En México se transmitirán en algunas plataformas de streaming a partir de las 19:00 horas tiempo del centro de México y se espera que termine alrededor de las 22:00 horas. Es decir, que será una ceremonia de unas tres horas.

Esta premiación, que se llevará a cabo el 7 de enero de 2024, reconoce a lo más importante de la televisión y el cine, además de que es considerada una antesala de lo que se podría ver en los Oscar.Esta edición estará bajo la conducción de Jo Koy, un reconocido actor y comediante estadounidense.

¿Quiénes son los máximos nominados?

Este año la película más nominada es “Barbie” y le sigue “Oppenheimer”, dos cintas que por cierto compitieron en el verano del año pasado bajo el fenómeno que llamaron “Barbenheimer”. La primera de la directora Greta Gerwing y la segunda del británico, Christopher Nolan.

El 2023 fue un año muy complejo para la industria del cine y el entretenimiento. "Barbenheimer" salvó a los cines poco antes de que #Hollywood entrara en huelga. Además, filmes como "Los asesinos de la Luna" y "Maestro" se enfilan para acaparar las nominaciones.



Además,… pic.twitter.com/rAWHXuy5gM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 31, 2023

Mientras que “Succession”, “The Last of Us” y “Only Muders in the Building”, son las series de televisión que más nominaciones tienen en los Globos de Oro 2024 de este fin de semana.

Cine: ¿Qué películas están nominadas?

Mejor Película



“Anatomía de una caída”

“Los asesinos de la Luna”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Vidas pasadas”

“La Zona de Interés”

Mejor Dirección



Bradley Cooper – “Maestro”

Celine Song – “Vidas pasadas”

Christopher Nolan – “Oppenheimer”

Greta Gerwig – “Barbie”

Martin Scorsese – “Los asesinos de la Luna”

Yorgos Lanthimos – Pobres Criaturas

Mejor Guión



“Barbie”

“Pobres criaturas”

“Oppenheimer”

“Los asesinos de la Luna”

“Vidas pasadas”

“Anatomía de una caída”

Mejor Actriz – Musical o Comedia



Alma Poysti – “Hojas caídas”

Emma Stone – “Pobres Criaturas”

Fantasia Barrino – “El color púrpura”

Jennifer Lawrence – “Sin resentimientos”

Natalie Portman – “Mayo Diciembre”

Margot Robbie – “Barbie”

Mejor Actor – Musical o Comedia



Jeffrey Wright – “Ficción americana”

Joaquin Phoenix – “Beau tiene miedo”

Matt Damon – “Aire”

Nicolas Cage – “Escenario de ensueño”

Timothée Chalamet – “Wonka”

Paul Giamatti – “Los que se quedan”

Televisión: Estos son los nominados en los Globos de Oro

Mejor Serie de TV – Drama



“The Crown”

“The Diplomat”

“The Last of Us”

“The Morning Show”

“Succession”

“1923”

Aquí puedes consultar la lista completa para que comiences a hacer tus apuestas. ¿Cuáles son tus películas y series que más te gustaría que ganaran?