Senadores y diputados disfrutarán de megapuente en noviembre

La Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva del Senado de la República acordaron el calendario de las sesiones que se llevarán a cabo durante el primer periodo ordinario, el cual corresponde al último año de la LXV Legislatura. Los funcionarios disfrutarán de un puente de 7 días en el mes de noviembre.

Fue el pasado 1 de septiembre cuando los legisladores regresaron para llevar a cabo sus labores, por lo que su trabajo constará de aproximadamente tres meses. La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, informó que en el calendario se prevén 30 sesiones, las cuales se celebrarán por lo regular los días martes y miércoles.

#ÚltimaHora Con 444 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el Pleno aprueba el dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política, en materia de periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión. pic.twitter.com/mrU9pLAODD — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 5, 2023

¿Cuántas vacaciones tienen los diputados y senadores en noviembre?

Para el mes de septiembre se prevé que las sesiones sean los días: 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27. Precisa el 8 como fecha límite para la recepción del Paquete Fiscal 2024, de acuerdo con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política.

En octubre, las sesiones serán los días 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 30 y 31. Establece el 20 como fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2024.

Durante noviembre, las sesiones se desarrollarán los días 7, 8, 14, 15, 22, 23, 28 y 29. Destaca el 20 como día de descanso obligatorio.

La Mesa Directiva dio a conocer que no habrá actividades en el Pleno en la primera semana de noviembre, es decir, después del 26 de octubre, los senadores no volverán a sesionar hasta el martes 7 de noviembre, dando como resultado un megapuente de 7 días.

En diciembre, las sesiones se efectuarán los días: 5, 6, 12 y 13, siendo esta última fecha la tentativa para la clausura. "Además, en uso de sus facultades legales, la Presidencia de la Mesa Directiva podrá citar a sesión, en su modalidad presencial o semipresencial", se puede leer en un comunicado.