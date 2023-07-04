Las veces que Santiago Creel intentó ser candidato presidencial

Este martes 4 de julio, Santiago Creel se registró para el proceso del bloque opositor, Va por México, el cual elegirá al candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024; sin embargo, esta no es la primera vez que el presidente de la Cámara de Diputados aspira por este título.

Cerca de las 10:00 horas de este martes llegó Santiago Creel para realizar su registro en la Torre Azul, sede de los senadores de Acción Nacional.

Soy un hombre de palabra, eso me tiene aquí para ser el primero en registrarme ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. No vengo solo, vengo con el impulso y la fuerza de la gente que quiere rescatar a México.



Mi compromiso se mantiene firme con todas las… pic.twitter.com/ytvfdauUPW — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) July 4, 2023

¿Cuántas veces ha intentado Santiago Creel ser candidato presidencial?

Santiago Creel es militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1999, donde ha ocupado diferentes cargos, llegando a ser secretario de Gobernación del expresidente Vicente Fox, quien lo impulsó en la primera ocasión que buscó ser candidato presidencial rumbo a las elecciones de 2006.

A pesar del deseo de Creel, quien había renunciado al gabinete de Fox para participar en las elecciones internas del blanquiazul, terminó perdiendo contra el michoacano Felipe Calderón Hinojosa, quien ganó los comicios presidenciales en 2006.

En febrero de 2011, tras perder contra Calderón Hinojosa, Santiago Creel volvió a alzar la mano para ser el candidato presidencial ahora en los comicios de 2012; sin embargo, el mandatario ya tenía una favorita: Josefina Vázquez Mota, quien terminó siendo la representante del PAN y perdió frente al priista Enrique Peña Nieto.

Este 2023, el presidente de la Cámara Alta intentará por tercera ocasión ser el candidato presidencial ahora por la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, compitiendo con nombres importantes como Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid e incluso Gabriel Quadri.

¿Quién será la supuesta candidata presidencial, según AMLO?

A pesar de que el proceso de Va por México tiene ya fechas establecidas, será hasta el 3 de septiembre cuando se dé a conocer al ganador; sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que tenía información que le llegó de que sería Xóchitl Gálvez la representante de la oposición en las elecciones 2024.