Marco Rubio escala críticas al régimen en Cuba: “Lo único peor que un comunista, es un comunista incompetente”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, colocó a Cuba en el centro de su mensaje más reciente y endureció su postura directa sobre el desempeño del régimen comunista; en una comparecencia desde la Casa Blanca, señaló que la situación actual de la isla responde tanto al mal modelo económico como a su ejecución.

" Su modelo económico no funciona y quienes están al mando no saben cómo arreglarlo . Y la razón por la que no pueden arreglarlo no es sólo porque sean comunistas, que ya es bastante malo, sino porque son comunistas incompetentes. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente"; afirmó Marco Rubio al referirse al régimen comunista en Cuba .

La declaración ocurrió durante una rueda de prensa en la que Marco Rubio asumió el papel de vocero principal de la administración estadounidense, lo que dio mayor alcance a su postura sobre la isla.

Cuba sin subsidios y presión sobre el régimen comunista

En su intervención, Marco Rubio explicó que el contexto de Cuba ha cambiado respecto a décadas anteriores; el país dejó de contar con apoyos externos que durante años sostuvieron al régimen comunista, primero con la Unión Soviética y posteriormente con el suministro energético proveniente de Venezuela.

Según lo expuesto, la reducción de esos recursos ha impactado en la capacidad económica de la isla; en ese escenario, el análisis sobre el desempeño del régimen comunista adquiere mayor relevancia dentro del discurso estadounidense.

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¿Se aproxima una intervención militar de EU en Cuba?

Horas antes de su declaración, Marco Rubio fue fotografiado en Miami durante su visita al cuartel del Comando Sur de Estados Unidos, una de las estructuras militares clave para operaciones en América Latina; la imagen lo muestra junto al general Francis L. Donovan, recién nombrado jefe del organismo, frente a un mapa de Cuba durante la Conferencia de Jefes de Misión 2026.

La escena se dio en un contexto de reuniones con representantes diplomáticos y mandos militares del hemisferio. Tras la difusión de la fotografía, Marco Rubio explicó que el mapa formaba parte del lugar y que la imagen fue tomada de forma espontánea; "era lo más cercano a Estados Unidos dentro del Comando Sur", dijo, al descartar que se tratara de una señal de intervención militar en Cuba.

Secretary of State Marco Rubio visited #SOUTHCOM today and met with Gen. Francis L. Donovan. Their discussions focused on U.S. efforts to counter threats that undermine security, stability and democracy in our hemisphere.



The Secretary attended the 2026 Chiefs of Mission… pic.twitter.com/eKirEOWWhz — U.S. Southern Command (@Southcom) May 5, 2026

Cuba responde: defensa de soberanía ante presión de EU y críticas al régimen comunista

La reacción desde Cuba no se hizo esperar; el embajador ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, rechazó cualquier escenario de debilitamiento del régimen comunista y aseguró que el país mantiene capacidad de respuesta ante presiones externas.

En declaraciones públicas, el diplomático sostuvo que la isla está preparada para defender su soberanía y descartó cualquier posibilidad de rendición; "si alguien piensa que palabras como rendirse o colapsar forman parte del lenguaje del pueblo cubano, está equivocado", afirmó.

El posicionamiento se da en medio de un entorno marcado por sanciones, restricciones económicas y un endurecimiento del discurso desde Washington hacia el régimen comunista en la isla.