¿Operativo militar de EU en Cuba? La foto de Marco Rubio con un comandante desata alerta y revela su verdadero motivo

Una imagen bastó para encender las alertas; el secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Marco Rubio, fue fotografiado junto al jefe del Comando Sur frente a un mapa de Cuba, lo que desató versiones sobre un posible operativo militar contra la isla.

La escena ocurrió durante una visita oficial al cuartel del comando en Miami; horas después, Rubio salió a explicar el contexto; aseguró que la fotografía no responde a ningún plan militar inminente y que el mapa formaba parte del espacio donde se encontraba.

La imagen; sin embargo, ya había circulado ampliamente y generado cuestionamientos sobre el papel de Estados Unidos (EU) en la región.

El contexto de la imagen: Comando Sur y presencia en América Latina

El Comando Sur de Estados Unidos es una de las principales estructuras militares del país en el hemisferio; su área de responsabilidad abarca prácticamente toda América Latina, incluida Cuba, lo que explica la presencia del mapa dentro de sus instalaciones.

Durante su visita, Marco Rubio participó en encuentros con jefes de misión del hemisferio y sostuvo reuniones con mandos militares; fue en ese momento cuando coincidió con el nuevo comandante del organismo; según su versión, la fotografía fue una decisión espontánea dentro de ese contexto.

"Casualmente, había un mapa de Cuba, y comenté 'sería buena idea que nos tomáramos una foto frente a ese mapa', ya que es lo más cercano a los Estados Unidos que hay dentro del Comando Sur", explicó Marco Rubio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRUMP ENDURECE SANCIONES CONTRA CUBA: NUEVAS MEDIDAS APUNTAN A LA “REPRESIÓN” DE LA DICTADURA COMUNISTA

🇺🇸🇨🇺 | Marco Rubio visita la sede del Comando Sur de Estados Unidos y posa para una foto junto al principal comandante estadounidense de la región, de pie frente a un mapa de Cuba. pic.twitter.com/XBiWl1wYPK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 5, 2026

Energía, crisis y postura de EU ante Cuba

En paralelo, Marco Rubio rechazó que exista un bloqueo petrolero directo contra Cuba; explicó que el cambio en el suministro responde a la reducción del apoyo de Venezuela, que anteriormente enviaba crudo al país caribeño.

De acuerdo con su declaración, ese esquema permitía a Cuba revender parte del petróleo para obtener ingresos; al desaparecer ese flujo, la economía de la isla enfrenta mayores dificultades. Washington sostiene que la situación responde a factores internos y a la falta de recursos externos.