Cuba históricamente era un reconocido productor y hasta exportador de azúcar. Sus plantaciones de caña incluso sirvieron para financiar los primeros 40 años de la revolución castrista. No obstante, el declive es evidente desde la década de 1990, tras la caída de la Unión Soviética y actualmente, la dictadura debe importar este insumo.

La industria azucarera de Cuba podía exportar hasta 6 millones de toneladas de azúcar. Además de este endulzante, la caña brindaba alcohol para las destilerías de ron e industrias de biotecnología, así como alimento para ganado y sus fibras (conocidas como bagazo), pueden servir para producir papel y empaques para alimentos. Además, los ingenios también quemaban el bagazo para generar electricidad.

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¿Por qué fracasó la industria azucarera en Cuba? Análisis de Omar Everleny

Sin embargo, la industria del azúcar consume materiales como acero y combustibles, lo que elevaba sus costos de producción. Además, en la década de 1990, los precios del azúcar en el mercado mundial comenzaron a caer, con lo cual “se volvió insostenible para 2002. La decisión fue cerrar un gran número de ingenios de azúcar”, aseguró Omar Everleny, economista cubano, a la agencia de noticias Reuters.

En 2001, la dictadura cubana cerró 71 de los más de 150 ingenios azucareros, lo que dejó a agricultores sin trabajo, enormes superficies de tierra cultivable y maquinaria sin utilizar y comunidades cercanas a los ingenios sin actividad.

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Producción vs. Consumo: la brecha que obliga al régimen a comprar azúcar fuera

Actualmente, Cuba consume alrededor de 700 mil toneladas de azúcar anualmente, pero su producción anual fue menor a 200 mil toneladas reportadas en 2025, lo que obligó al régimen de Miguel Díaz-Canel a importar esta materia prima de países como Brasil, Colombia, España, Chile y Estados Unidos, sí, de ese país del cual el régimen se queja de que le impone un supuesto “bloqueo”, que realmente es un embargo económico.

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Aunque la dictadura quiere reactivar la industria azucarera, el economista Everleny destaca que no podrán alcanzar niveles “históricamente altos”, pero para superar las 5 millones de toneladas anuales “se requiere inversión extranjera”.

Recientemente, el Consejo Nacional de Innovación de Cuba propuso un plan integral para revitalizar la industria azucarera. Esta iniciativa busca impulsar la producción de azúcar y subproductos de la caña de azúcar, con el doble objetivo de generar ingresos por exportaciones y estimular la economía del país, que atraviesa dificultades.