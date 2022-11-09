¿Cómo se produjo la caída del muro de Berlín en Alemania?

El 9 de noviembre de 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, lo que marcó uno de los sucesos más importantes del siglo XX tanto en la historia de Alemania, como en la europea y mundial, ya que puso fin a una importante era.

De manera pacífica y sin un solo disparo, los alemanes derribaron el muro de Berlín, el cual dividió durante más de treinta años al país. El suceso representó la unificación de Alemania, el fin de la Guerra Fría y aceleró la desintegración de la URSS, dando pasó al inicio de un nuevo orden mundial

¿Por qué se construyó el muro de Berlín?

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron Alemania.

En 1949 se formalizó la separación de Alemania con la creación de la República Federal Alemana (RFA), o Alemania Occidental, bajo el mando de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, donde implementaron un modelo capitalista.

Mientras que la Unión Soviética se quedó con Alemania Oriental, llamada República Democrática Alemana (RDA), donde se implementó un sistema socialista y de economía centralizada donde el estado gobernaba toda la producción.

En poco tiempo, la Alemania occidental logró un desarrollo económico que la RDA no logró alcanzar; lo que ocasionó que su población comenzara a pasarse al otro lado, especialmente trabajadores, obreros y profesionistas. Para evitar que los alemanes orientales se fugaran al occidente, la RDA decidió construir el muro de Berlín.

Así, el 13 de agosto de 1961, Eric Honecker, jefe de las fuerzas de seguridad de la RDA ordenó a la policía levantar una cerca de alambre de púas, en los siguientes días se inició la construcción de una pared de concreto a lo largo de 45 kilómetros de la capital alemana, que fue conocido como el muro de Berlín.

El muro fue diseñado para que los ciudadanos no pudieran escapar, tenía torres de vigilancia, había perros de ataque, minas, alambres de púas y varios obstáculos.

A pesar de ello, miles de alemanes intentaron huir de la RDA a través de túneles, globos aerostáticos e incluso tren. Se estima que murieron alrededor de 140 personas intentando escapar.

La caída del muro de Berlín

En octubre de 1989, una multitud sin precedentes se manifestó exigiendo el libre paso. Una semana después, más de 100 mil personas volvieron a salir a las calles y las protestas se extendieron por toda Alemania Oriental.

Finalmente, cinco días después, el 9 de noviembre, un militar de alto grado anunció que se darían pases para cruzar hacia la República Federal de Alemania. En poco menos de dos horas, una multitud llegó al muro de Berlín, superando en número a los soldados vigilantes y decidieron no hacer nada, mientras los ciudadanos destruyeron el muro de Berlín con mazos y cinceles.

El 1 de octubre de 1990, las cuatro potencias que lideraban el país, renunciaron a sus derechos mediante una declaración conjunta firmada en Nueva York, devolviéndole a Alemania su soberanía.

El Tratado conocido como Dos más Cuatro entró en vigor el 15 de marzo de 1991.

