¡Histórico! Cuba admite conversaciones con Estados Unidos: Dictador Díaz Canel habla de un “proceso sensible”

El dictador de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, confirmó en cadena nacional que su administración ha iniciado conversaciones con Estados Unidos, en lo que calificó como “un proceso sensible” que se desarrolla con cautela debido a sus implicaciones políticas y diplomáticas.

Durante su intervención televisada durante esta mañana, el mandatario de la nación comunista reconoció que existen conversaciones en curso entre representantes de ambos países, aunque evitó revelar detalles sobre los temas específicos que se están discutiendo o el nivel de los funcionarios involucrados.

📺TV en DIRECTO | El presidente de Cuba, Díaz-Canel, sobre los contactos con Estados Unidos: "Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto de la soberanía de ambos países"

¿Qué dijo Díaz-Canel sobre las conversaciones de Cuba con Estados Unids?

Miguel Díaz-Canel Bermúdez confirmó que en una acción colegiada con las máximas estructuras de Cuba, funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos: "Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales que han facilitado estos intercambios".

El dictador Diaz Canel también dijo que "El propósito de estas conversaciones es, en primer lugar, identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución", y como parte de ese propósito, explicó que está también por "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países. Y además de eso, identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones".

Crisis económica en Cuba presiona al régimen comunista

¡Caba hoy! Analistas consideran que la actual situación económica de la isla podría estar influyendo en la decisión de explorar negociaciones con Washington. El gobierno de Cuba atraviesa una de las crisis económicas más graves de las últimas décadas, con escasez de alimentos, apagones masivos frecuentes, inflación elevada, además de una fuerte caída en la producción nacional.

La isla caribeña también enfrenta dificultades para importar combustible, lo que ha provocado cortes de electricidad y problemas en sectores clave de la economía. En este contexto, cualquier avance en el diálogo con Estados Unidos podría tener impacto directo en el comercio, las sanciones y el acceso a recursos energéticos, factores cruciales para la estabilidad económica del país.