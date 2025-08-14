“El Cuini”, cuñado de “El Mencho”, se declara no culpable de narcotráfico en EU

Abigael González Valencia, alias “El Cuini”, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes ("El Mencho") y presunto líder del grupo criminal conocido como Los Cuinis, compareció este jueves ante la Corte de Distrito del Distrito de Columbia en Washington, Estados Unidos (EU). Durante la audiencia, se declaró no culpable de tres cargos, entre ellos narcotráfico y crimen organizado.

El Cuini fue uno de los 26 extraditados a EU en las últimas horas como parte de un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Según la acusación, su red criminal traficaba toneladas de cocaína con destino a territorio estadounidense para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en desarrollo...