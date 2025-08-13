¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la extradición de 26 capos a Estados Unidos?
Recientemente, trascendió la noticia de la extradición de 26 capos a Estados Unidos, por lo que se espera que este miércoles la presidenta Sheinbaum hable de esto.
Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 13 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Uno de los temas más esperados es que la presidenta hable sobre la extradición de 26 capos importantes hacia Estados Unidos.
Mañanera EN VIVO
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.