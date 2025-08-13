¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre la extradición de 26 capos a Estados Unidos?

Este es el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 13 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta lo más relevante. Uno de los temas más esperados es que la presidenta hable sobre la extradición de 26 capos importantes hacia Estados Unidos.