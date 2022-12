Damnificados por sismo en Guerrero piden reconstrucción de vivienda

Tras el sismo de septiembre de 2021, hay zonas inhabitables, así lo determinaron ingenieros especialistas en estructuras y mecánica de suelo como es el fraccionamiento pedregal de cantaluna, en Acapulco, Guerrero, ahora propietarios piden la reconstrucción total de los edificios.

“Yo pido demolición de mi edificio y reconstrucción del mismo, ¿solamente así regresarías? Solamente así regresaría”, confirmó Guadalupe Ariza, una de las habitantes del fraccionamiento.

El pasado 7 de septiembre de 2021 les cambió la vida a todos, Guadalupe asegura que después del temblor ya no ha regresado a su hogar, por lo que cambio de domicilio, ahora lucha por una solución para su familia.

“En mi caso yo me salí desde el día del temblor, yo ya no regrese a mi vivienda, ¿regresarías para acá? No, no regresaría”, volvió asegurar Guadalupe, damnificada.

Más de 100 edificios

De acuerdo al dictamen de las autoridades estatales, debido al sismo, en total hay 177 edificios con daños, 107 fueron dictaminados en color rojo y deberán de ser demolidos y construidos otra vez; mientras que 70 están en color verde, en estos los ingenieros especialistas recomiendan ciertas reparaciones y trabajos estructurales.

“Lo que están proponiendo es que los rojos sea demolición, va a determinar las autoridades federales que es lo que procedería para llevar a cabo de manera posterior con esos edificios que están marcando como demolición, y naturalmente para el caso de los verdes, no es que sea un semáforo verde, en realidad son edificios inseguros que deben de ser reforzados”, aclaró Roberto Arroyo, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.

Las autoridades estatales señalaron que las áreas técnicas de dependencia como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) revisarán estos dictamines y determinarán la parte jurídica, así como si todo será demolido y se construye y en caso de reparación, revisarán los montos.