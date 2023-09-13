VIDEOS: Recapturan a Danelo Cavalcante, asesino que escapó de prisión en Pensilvania, EU

Las autoridades de Estados Unidos (EU) lograron la recaptura de Danelo Cavalcante, un preso que había escapado de una prisión en Pensilvania el 31 de agosto de 2023 y de quien se temía que estuviera armado.

Apenas ayer martes, la policía local señaló que el sujeto era considerado como “extremadamente peligroso”, ya que había robado un rifle del garaje en una vivienda en el condado de Chester, a 32 kilómetros de donde había escapado.

A press conference announcing details of THE CAPTURE of Danelo Cavalcante is scheduled for 9:30am at the Po-Mar-Lin Fire company, 36 Firehouse Drive, Kennett Square, PA. — PA State Police (@PAStatePolice) September 13, 2023

Las autoridades del municipio de South Coventry habían recibido una alerta la noche del lunes pasado, cerca de las 22:10 horas, cuando un residente señaló que un sujeto sin camisa entró a su garaje y tomó un rifle.

Ante ello, el dueño de la residencia disparó una pistola contra el invasor, aunque no tenían razones para creer que Danelo Cavalcante estaba herido por el arma de fuego. La policía local pidió tener precauciones con el convicto, así como “asegurar edificios, propiedades o automóviles” y llamar al 911 en caso de verlo.

Tras su captura, la policía de Pensilvania anunció que dará más detalles de la recaptura de Cavalcante durante la mañana de hoy. Medios locales captaron a diversos agentes del orden escoltando al sujeto y subiéndolo a un vehículo.

¿Cuándo escapó Danelo Cavalcante?

El pasado jueves 31 de agosto, Danelo Cavalcante escapó de prisión. Una cámara de vigilancia captó al hombre en un pasillo estrecho entre dos paredes de un patio de ejercicios, mientras colocaban manos y pies de cada lado.

Después corrió por un techo, escaló una cerca y libró un alambre de púas en su escape, aseveró Howard Holland, director interino de la cárcel del condado de Chester, Pensilvania.

New Footage has just been released as Convicted Murderer danelo cavalcante Escapes Chester County Prison by Scaling up a Wall.



pic.twitter.com/EwBYC4nnEe — Somalianbae🇸🇴🇰🇪 (@ZamuhAdan) September 7, 2023

¿Por qué estaba en prisión Danelo Cavalcante?

Danelo Cavalcante fue encontrado culpable de asesinato de su exnovia, Deborah Brandao, cometido en 2021. Apenas el 16 de agosto un jurado lo condenó a cadena perpetua por este crimen sin libertad condicional.

La relación de ambos comenzó debido a que eran vecinos y comenzaron a tener citas durante un año y medio, aseguró Sarah Brandao, hermana de la víctima a la cadena estadounidense CNN. Agregó que su hermana le comentó que el sujeto era extremadamente celoso y cambiaba su actitud cuando bebía.

Este no es el único delito de Cavalcante. En Brasil, de donde es originario, también tiene pendiente un caso de homicidio cometido en 2017.

