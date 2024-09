Reaparece el senador Daniel Barreda; “yo vine a acompañar a mi padre”

El senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, reapareció y dijo que su papá tuvo un problema legal, por lo que solo lo acompañó.

-¿Usted estuvo detenido?, le preguntaron reporteros afuera de las salas de juicios orales en Campeche.



-“Yo vine a acompañar a mi padre”, respondió.

Al salir de los juzgados de juicios orales, el senador dijo: “Salí muy temprano para acompañarlos, llevamos todo el día aquí atendiendo la diligencia, afortunadamente ya nos vamos y les pido que nos dejen ir a descansar, igual al diputado Paul Arce (...) Mi papá tenía un tema personal, yo tuve que venir a acompañarlos para resolver ese tema (...) Mi padre fue detenido en ese momento, yo tuve que venir a atenderlo”, señaló.

#ÚLTIMAHORA | Sale de sala de juzgados el senador de @MovCiudadanoMX, Daniel Barreda. pic.twitter.com/73U4O1wffZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2024

Reportan detención de senador de MC Daniel Barreda

Movimiento Ciudadano denunció desde temprano que el senador se encontraba detenido en los juzgados orales de Campeche, junto con su padre y el coordinador de diputados locales de ese estado; sin embargo, Morena e incluso Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, lo negaron.

Por la tarde, Juan Zavala, diputado federal y secretario general de Movimiento Ciudadano, difundió un video afuera de los juzgados de juicios orales. Dijo que acudió al lugar y confirmó que ahí están detenidos los tres. Pese a ello, no mostró ninguna evidencia que confirmara sus dichos.

“Mintió el presidente del Senado de la República que había hablado con el (...) que mintió el coordinador de los senadores de la mayoría al decir que estaba el senador Daniel Barreda en la Ciudad de México, que está aquí en Campeche, que ambos están en calidad de detenidos como presos políticos, que no quieren que se vote la reforma judicial y que van a tener nuestro acompañamiento y vamos a seguir monitoreando la situación desde Campeche”, dijo.

Estoy en Campeche y puedo confirmarlo: la mayoría de MORENA miente. En Campeche está detenido, sin orden de aprehensión, el papá de nuestro senador Daniel Barreda. pic.twitter.com/5PH2ZhyueX — Juan Zavala G. (@JZavalaGt) September 11, 2024

Nuestro compañero está ilegalmente retenido

Esta noche, al reanudarse la sesión para votar la reforma al Poder Judicial en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que su compañero Juan Zavala confirmó que Daniel Barreda está ilegalmente retenido.

“Nuestro compañero Daniel Barreda, su padre, junto con el diputado Julio Arce, efectivamente están siendo retenidos en contra de su voluntad en la sala de juicios orales de Campeche tal y como lo denunció nuestro coordinador esta mañana. Tenemos ya evidencia”, dijo.

Señaló: “Nuestro compañero Juan Zavala acaba de salir de ahí y seguimos insistiendo a esta Cámara que no estamos en condiciones de celebrar esta sesión, toda vez que uno de nuestros compañeros está ilegalmente retenido y no puede estar libremente aquí como constitucionalmente es su derecho”.

Fernández Noroña niega que Daniel Barreda esté detenido

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, negó nuevamente que el senador Daniel Barreda se encuentre detenido en Campeche.

“Acabo de colgar con el fiscal de Campeche y con el fiscal General de la República y me ratifican que no están detenidos. Hay un informe de la comisión de Derechos Humanos que pedí me que envíen para darlo a conocer a este pleno”, dijo en cuanto terminó su mensaje el senador Colosio Riojas. Pero tampoco dio alguna evidencia.

¿Dónde está Daniel Barreda?



El senador de @MovCiudadanoMX había garantizado su voto en contra de la #ReformaAlPoderJudicial pero esta mañana no llegó al pleno y se reportó que fueron retenidos él y su papá en #Campeche



La gobernadora Layda Sansores desmintió el hecho; sin… pic.twitter.com/TTl7lyOhQd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2024

“Reforma judicial se aprobará con una injusticia”

Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado , dijo estar indignado porque el reglamento del Senado en el Artículo 7 se menciona que el presidente de la Mesa Directiva debe realizar lo posible ante la detención de un senador, pero Fernández Noroña no movió “ni un dedo”.

Dijo que lo único que han hecho es “acusarnos de mentirosos. Yo he dicho que nada me daría más gusto que equivocarme, pero no estoy equivocado”, dijo durante su participación en la tribuna.

“Parece un secuestro, parece una retención arbitraria, y lo único que tenemos son dichos. Y queremos seguir sesionando como si no pasara nada. Decirle a México que si esta reforma llega a aprobarse, será paradójicamente con una injusticia ”, señaló.