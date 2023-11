VIDEO: Luchadora profesional Daniela López denuncia golpiza de su esposo

Con una fractura de nariz y varias lesiones en el rostro, además de estar hinchada por los golpes que recibió, la atleta mexicana y luchadora Daniela López denunció a su pareja por la golpiza que le propinó frente a su pequeña hija.

Daniela Guadalupe López Mejía es luchadora profesional y denunció públicamente y ante la Fiscalía General de Justicia de Baja California Sur, a Luis Pedro Cervantes Rincón quien es peleador de artes marciales mixtas.

Hechos que habrían ocurrido hace apenas unos días y los hechos los relató mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que se le ve severamente lastimada del rostro.

Daniela López difunde video denunciando golpiza



En redes sociales la luchadora de origen jalisciense compartió videos e imágenes de su rostro ensangrentado y con visibles marcas de golpes y una foto de la denuncia en la que se lee que el motivo es violencia familiar.

En un de los videos difundidosDaniela López Mejía asegura que afortunadamente no había sufrido ninguna fractura; sin embargo, luego de ser revisada por un médico, en otro clip informó que sí tenía fractura en el hueso nasal izquierdo.

Pese a su experiencia en el combate frontal, por ser luchadora profesional, la mexicana reconoció que cuando fue agredida por Luis Cervantes, no supo como reaccionar; “estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cómo reaccionar; temía (por) mi seguridad, en la de mi hija”, relató.

La atleta especificó que la agresión ocurrió mientras la hija de ambos presenciaba el hecho e incluso refirió: “Nunca pensé que esto me fuera a pasar a mi, pero me pasó, es real. Lo que me hizo es inhumano, ¡no le importó que mi hija estuviera ahí!”.

Acusó a su agresor de dejarla “tirada y lo último que me dijo era que eso era lo que yo me merecía”.

López Mejía presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Informó que Cervantes Rincón es peleador profesional de artes marciales mixtas y propietaario de la empresa Consciencia Muaythai Boxeo y MMA.