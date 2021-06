Baja California Sur no tendrá alumnos reprobados en educación básica

En Baja California Sur no habrá alumnos reprobados en el nivel de educación básica, al menos en este ciclo escolar, así lo informó el secretario de Educación Pública de la entidad, Gustavo Cruz Chávez.

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur dio a conocer los criterios de evaluación del ciclo escolar 2020-2021 para el nivel básico, en donde la calificación mínima que podrán poner los profesores es de 6.

Explicó que estos criterios obedecen a que este ciclo escolar se desarrolló en la modalidad a distancia y en la que los alumnos vivieron condiciones diversas en Baja California Sur.

El titular de educación de Baja California Sur indicó que los estudiantes que hayan recibido esta calificación recibirán asesoría con el objetivo de no tener rezago escolar.

“No habrá niños o adolescentes reprobados, pero no aplica en términos generales, sobre todo el criterio de no reprobación va para los niños que no tuvieron una comunicación sostenida. Para el resto de los alumnos será de acuerdo con los criterios establecidos de manera previa”, indicó el titular de educación de Baja California Sur.

Criterios para evaluación de alumnos en Baja California Sur

Algunos de los criterios de evaluación básica que se aplicará en Baja California Sur es que los alumnos de primero a quinto grado de primaria, así como los de primero y segundo de secundaria, que hayan tenido una comunicación sostenida o intermitente, tendrán una calificación aprobatoria y una boleta correspondiente.

En cambio, los alumnos cuya comunicación con los docentes fue inexistentes pasarán al siguiente año, pero no se les dará boleta ni calificación, a estos posteriormente se les buscará para brindarles una recuperación académica para poder asignar una calificación y una boleta correspondiente.

Para el caso los estudiantes de sexto año de primaria y el tercero de secundaria, cuya comunicación haya sido inexistente, no podrán ser reprobados y recibirán de calificación un 6.

En el caso de los alumnos que egresan de la primaria recibirán ayuda para reducir el rezago educativo.

Mientras que los estudiantes que ingresan al nivel preparatoria en Baja California Sur recibirán un curso propedéutico para regularización académica.

