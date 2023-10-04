David Aguilar Romero se convierte en el nuevo titular de Profeco; sustituye a Ricardo Sheffield

El día de hoy se dio a conocer que David Aguilar Romero será el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), sustituyendo a Ricardo Sheffield, quien dejó el puesto para contender por la gubernatura de Guanajuato en las elecciones 2024.

Ricardo Sheffield ocupó el puesto como titular de Profeco por casi cinco años, convirtiéndose en el segundo procurador con más tiempo a frente de la institución.

Ricardo Sheffield se despide de Profeco; buscará gubernatura de Guanajuato

A través de sus redes sociales, Ricardo Sheffiel anunció su retiro como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), declaró irse con la satisfacción que solo deja un trabajo bien hecho, confirmando que irá por la gubernatura de Guanajuato.

“Me despido de Profeco como el segundo procurador con más tiempo al frente de la institución para buscar la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en mi terruño, Guanajuato ”, compartió.

Agregó que haber trabajado con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el honor más grande de toda su vida, así como en su trayectoria política, pues lograron realizar muchos cambios.

Me despido de @Profeco con la satisfacción que sólo deja el trabajo bien hecho. Sin duda no fue tarea fácil defender a los mexicanos de los pasados de rosca, pero gracias a la confianza del Presidente y de un gran equipo de trabajo, hoy Profeco es una institución más transparente… pic.twitter.com/snZuyo84Ae — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) October 3, 2023

AMLO agradece a Ricardo Sheffiel por su gran trabajo al frente de Profeco

Durante la conferencia matutina, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció la labor de Ricardo Sheffield en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien asistió el día de ayer a presentar por última vez el “Quién es quién en los precios”.

“Es muy eficiente (…) El estar informando todos los lunes sobre el ‘Quién es quién en los precios’ ayuda porque de esta manera con la competencia; se logra que haya equilibrio en los precios”, expresó el mandatario durante la mañanera.