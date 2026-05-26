¿Subió el costo? Este es el precio de la gasolina en México este 26 de mayo

¿Buscas dónde está más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos el precio actualizado del combustible en distintos estados del país para este martes 26 de mayo de 2026, así como el costo promedio de la gasolina en México y Estados Unidos.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Este martes 26 de mayo de 2026, el precio promedio de los combustibles en México se mantiene de la siguiente manera:

Gasolina Regular : 23.68 pesos por litro

: 23.68 pesos por litro Gasolina Premium : 28.46 pesos por litro

: 28.46 pesos por litro Diésel: 27.32 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 26 de mayo 2026

Precio mínimo por litro: 10.99 pesos

Precio promedio por litro: 12.60 pesos

Precio máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 26 de mayo 2026

Estos son los precios promedio del combustible en la Ciudad de México para hoy martes:

Gasolina Regular : 23.51 pesos por litro

: 23.51 pesos por litro Gasolina Premium : 25.62 pesos por litro

: 25.62 pesos por litro Diésel: 25.52 pesos por litro

Precio de gasolina en Edomex hoy 26 de mayo 2026

En el Estado de México, el costo del combustible se ubica en:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.04 pesos por litro

: 28.04 pesos por litro Diésel: 26.90 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 26 de mayo 2026

En Guadalajara, los automovilistas encuentran estos precios:

Gasolina Regular : 23.99 pesos por litro

: 23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.26 pesos por litro

: 29.26 pesos por litro Diésel: 27.46 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 26 de mayo 2026 en Monterrey

En Monterrey, el combustible registra los siguientes costos:

Gasolina Regular : 24.00 pesos por litro

: 24.00 pesos por litro Gasolina Premium : 29.47 pesos por litro

: 29.47 pesos por litro Diésel: 27.13 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 26 de mayo 2026

La gasolina en el estado de Chihuahua continúa entre las más económicas del país:

Gasolina Regular : 22.34 pesos por litro

: 22.34 pesos por litro Gasolina Premium : 25.72 pesos por litro

: 25.72 pesos por litro Diésel: 26.99 pesos por litro

Precio de gasolina en Coahuila hoy 26 de mayo 2026

En Coahuila, los precios promedio son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 28.25 pesos por litro

: 28.25 pesos por litro Diésel: 26.48 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Así se vende la gasolina en Estados Unidos este 26 de mayo de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.96 dólares (85.81 pesos)

Gasolina Premium por galón: 5.36 dólares (92.73 pesos)

Diésel por galón: 5.58 dólares (96.54 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

De acuerdo con los reportes de los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), el estado de Chihuahua se mantiene como una de las entidades con el precio más bajo de gasolina Regular, al registrar un promedio de 22.34 pesos por litro.

Por el contrario, Monterrey figura entre las ciudades donde el combustible presenta uno de los costos más elevados, con un precio promedio de 24.00 pesos por litro para la gasolina Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium se encuentra en el nivel de octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir detonaciones dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos y suele utilizarse en motores de baja compresión. En cambio, la Premium tiene 91 octanos o más, por lo que se recomienda para vehículos con motores turbo, súper cargados o de inyección directa.

Para saber qué tipo de gasolina necesita tu automóvil, revisa el manual del fabricante o consulta la información ubicada en la tapa del tanque o en la puerta del conductor.

