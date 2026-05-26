¿Se tambalea el peso? Así amanece el precio del dólar hoy martes 26 de mayo

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense inicia este martes 26 de mayo de 2026 con un repunte en su cotización, luego de varios días a la baja, pero ¿en cuánto se vende hoy en México?

El índice del dólar, que compara a la moneda estadounidense con otras seis divisas, muestra una recuperación del billete verde en la última semana, debido a que los inversionistas están esperando que Estados Unidos alcance un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Precio del dólar hoy 26 de mayo 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.00 pesos a la compra y en 18.14 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de este martes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 26 de mayo 2026?

¡Atención! En Tijuana, el precio del dólar hoy se coloca en 17.29 pesos a la venta . Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región del país.

Precio del dólar canadiense hoy 26 de mayo 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en 10.70 pesos a la compra y 13.54 pesos a la venta en sucursales durante la apertura de este día.

Si planeas cambiar dinero, recuerda que puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, que opera en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de mayo 2026?

El Bitcoin comenzó la jornada con un valor de 77 mil 133 dólares por unidad, lo que representa una ligera baja del 0.10% respecto a su cierre previo.

Al tipo de cambio en México, la criptomoneda se ubica en aproximadamente 1 millón 336 mil 492 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy?|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de mayo 2026?

El petróleo ha registrado un incremento cercano al 3% hoy martes tras los ataques de Estados Unidos contra Irán, lo que añade incertidumbre a las pláticas para llegar a un acuerdo de paz que permita reabrir el estrecho de Ormuz al comercio.