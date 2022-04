Debanhi Escobar: ¿Qué saben sus padres sobre su desaparición?

El pasado viernes 8 de abril, Debanhi Escobar, de 18 años, se aferró a acudir a una fiesta con dos amigas a una quinta en la colonia Nueva Castilla en el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Sus padres, relatan lo ocurrido desde ese día en el que les han surgido más preguntas que respuestas.

Mario Escobar, padre de Debanhi Susana relata:

“No hemos... no hemos encontrado a nuestra hija tenemos la esperanza y la fe que la vamos a encontrar... Sabemos que es un dolor inmenso, más si pasan las horas”, dice.

Aquella noche en su domicilio de la colonia Enrramada en Apodaca, su madre le pidió que no asistiera debido al reporte de varias jóvenes reportadas como desaparecidas.

“A las fiestas que se van los jóvenes y mi esposa le decía no salgas, no salgas, no salgas; mira la inseguridad vimos la fotografías de las 15 personas desaparecidas... Acababa de pasar lo de Marifer... Nosotros como padres de familia es muy difícil a veces, el joven no mide el peligro y a eso nos enfrentamos... Pues no sabíamos que iba a pasar”, agrega don Mario.

Se difundió una fotografía de Debanhi Escobar, posiblemente captada entre las 4:00 y 5:00 de la madrugada del sábado 9 de abril, pero se desconoce en qué contexto.

Info 7

Fue tomada por un conductor de transporte de plataforma digital que le dio el servicio al recogerla en una quinta de la colonia Nueva Castilla.





De acuerdo con el padre de la joven de 18 años relata a Fuerza Informativa Azteca lo que sabe de esa imagen:

“La información que ellas (amigas de Debanhi) me dijeron coincide con la información que tiene la fiscalía, sí estuvo ahí porque hay muchos videos donde ella esta ahí con sus amigas. No comprendemos porque ella bajó o se bajó o la bajaron, la verdad las únicas personas que estuvieron ahi pueden saber la verdad”, reflexiona,

Y es entonces que se pregunta: “El l taxista ¿le tomó la foto antes o después? Al parecer después por alguna situación que yo desconozco”.

Las interrogantes de este nuevo caso de desaparición de una joven estudiante del tercer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, comienzan a flotar.

Y es que, ¿qué causó que Debanhi bajara del taxi y quedará varada en la carretera a Laredo a solo una cuadra de la quinta?

Intensifican búsqueda de Debanhi

La tarde del lunes, la búsqueda se intensificó por caminos de terracería cerca del último lugar donde fue vista. Ahí, unidades caninas se sumaron al operativo.

Sus padres y familiares realizaron recorridos por brechas, mientras que elementos de fuerza civil inspeccionaron quintas campestres en busca de pistas que puedan aportar algo sobre su posible paraderdo.

Mientras tanto, a la familia, principalmente a sus padres, no les queda más que la confianza en que la joven aparecerá pronto y sumarse a las tareas de búsqueda para hallarla con bien.

“No vamos a descansar hasta saber de nuestra hija, que nosotros vamos a seguir en pie de lucha”, dice Mario Escobar.