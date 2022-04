VIDEO: “Fue muy fuerte”, papá describe qué vio en el cuerpo de Debanhi

Mario Escobar, papá de Debanhi, reveló que la Fiscalía de Nuevo León no le permitió estar en la zona de la cisterna del motel Nueva Castilla durante los trabajos para rescatar su cuerpo y mucho menos le dejaron verlo para identificarlo; sin embargo, un día después pudo verla y constatar lo que nunca pensó vivir.

Desde el momento en que se anunció el hallazgo, Mario Escobar denunció negligencia por parte de la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de Rodolfo Salinas, debido a que el lugar había sido cateado al menos en cuatro ocasiones y nunca encontraron indicios de que su hija pudiera estar ahí, por lo que insiste en que el cuerpo fue sembrado.

Le informaron que de acuerdo con la fiscalía, la cisterna tiene una profundidad de cuatro metros y medio y alrededor de 90 centímetros de agua. Ante ello cuestionó dos cosas: le dijeron que solo tiene un golpe en la cabeza y que el cuerpo no tiene las características de haber estado en agua tanto tiempo.

“En la necropsia, que yo no he visto, pero que me comentan, dicen que murió de una contusión, de un hematoma en la cabeza, cuando tú te caes de una altura de cuatro metros y medio o nada más me voy a pegar en la cabeza...”, precisó.

Don Mario narró los momentos de angustia que vivió cuando personal de la Fiscalía y dos psicólogas, sin explicación alguna, él y su esposa, los subieron a una camioneta y los llevaron hasta el motel Nueva Castilla para decirles que encontraron un cuerpo. En el lugar se encontraba el fiscal Rodolfo Salinas quien tuvo un comportamiento hermético con él.

Relató que cuando le solicitó ver el cuerpo de su hija, le dijo que no podía porque había protocolos y tenía que esperar al menos 12 horas para verlo, por lo que se fue a caminar por la carretera para calmarse, pero cuando regresó se dio cuenta que el Servicio Médico Forense (Semefo) había embalado el cuerpo y se lo habían llevado, sin que pudieran verlo.

Ante su molestia, le preguntan si quería ver las fotos del cuerpo de Debanhi y solo le enseñaron dos, argumentando que el cuerpo “está muy feo”. A lo que el él respondió: “A tí qué te importa, para qué tomas fotos si no me las vas a enseñar”.

¿Qué vieron los padres de Debanhi en su cuerpo?

Fue hasta el siguiente día del hallazgo, que los padres de Debanhi se reunieron con el gobernador, Samuel García cuando la actitud de Rodolfo Salinas cambió y les permitieron ver el cuerpo de su hija, pero ya la habían hecho la autopsia, aunque antes decidió contratar a un perito externo a quien no dejaban pasar.

“Es cuando me dicen '¿la quieres ver?’ Claro que la quiero ver, claro que la quiero ver... La imagen todavía a traigo aquí, mi esposa también. ¡Qué difícil! No nada más traía un hematoma en la cabeza. Vi muchas cosas: golpes, hematomas en los ojos, saltados y muchas cosas que...

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca Nuevo León, el papá de Debanhi Escobar fue cuestionado sobre si en el cuerpo se percibían fracturas: “esas ya las determinó o las determinará, fue muy fuerte. Fue muy fuerte”.

A pregunta expresa sobre si su hija fue víctima de violencia sexual, respondió: “no se descarta, no se descarta nada” y reveló que en la autopsia realizada por la Fiscalía “no viene” esa referencia y que esperará los resultados del peritaje que él pagó para poder dar más información.