Séptimo cateo por caso Debanhi en Motel Nueva Castilla

Este miércoles, Mario Escobar, padre de la fallecida Debanhi Susana Escobar Bazaldúa arribó nuevamente al Motel Nueva Castilla, lugar donde fuera encontrada la joven sin vida con la intención de encontrar nuevos indicios que lo lleven esclarecer el caso.

El cateo de este 29 de junio es parte de las investigaciones que aún no se realizaban, con esta ocasión, suman siete las veces que se ha revisado el lugar del hallazgo del cadáver.

“Siguen las investigaciones, que no se ha descartado nada, que salieron nuevos indicios y que los vamos a checar, ahorita lo comenté, ahorita no los puedo decir, estamos todavía con la secrecía,” declaró a medios de comunicación el papá de Debanhi Escobar, Mario Escobar.

El padre de #Debanhi, Mario Escobar, arribó nuevamente al Motel Nueva Castilla en #NuevoLeón en busca de nuevos indicios para esclarecer el caso de su hija.@_otomartinez con los detalles en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/H6V9r7Vdty — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2022

Escobar aseguró que últimamente ha recibido mensajes vía redes sociales de personas que dicen conocer la verdad, sin embargo, el miedo por amenazas los ha orillado a no declarar ante la Fiscalía del Estado de Nuevo León y de no hacerlo, estos rumores no podrán ingresar a la carpeta de investigación.

“Quiero decirles que aparte de este cateo que es parte de las investigaciones que en su momento se los voy a decir, me ha llegado mucha información, mucha gente que tiene miedo de hablar, mucha gente que dice que vio algo, le digo a esa gente; les pido como padre que ellos pueden estar en mi lugar, que no nada más nos digan: “es que yo vi”, “yo supe esto”, “yo estuve ahí", quiero que me ayuden y no tengan miedo,” explicó Mario Escobar, papá de Debanhi Escobar.

Al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Coordinación Nacional Antisecuestros, Ministerio Público de Feminicidios, de la Agencia Estatal de Investigaciones, y asesores jurídicos de comisión de víctimas.

Eran las 04:45 de la tarde cuando el equipo especializado encabezado por Mario Escobar ingresaron al sitio con la esperanza de encontrar más indicios que los lleven a la verdad.

Del mismo modo, se solicitará un permiso al juez de control para la exhumación del cuerpo y continuar con las indagatorias correspondientes, Mario Escobar argumentó que una vez que éste se solicite, será otorgado de inmediato con la intención de sumar datos a la carpeta y llegar a la verdad.