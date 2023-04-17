¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Alejandra del Moral y Delfina Gómez?

Con miras a las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex), donde Alejandra del Moral y Delfina Gómez se enfrentarán por la gubernatura, es importante conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades.

La candidata Delfina Gómez, por parte de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT), es considerada por muchos la que encabeza las encuestas; sin embargo, también ha sido señalada en algunas ocasiones por escándalos.

#Elecciones2023MX | Inician las campañas en el #Edomex 🗳️



Delfina Gómez y Alejandra del Moral, comienzan su camino en #Texcoco #Cuautitlán Izcalli, de manera respectiva. pic.twitter.com/60FD1sG9I8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 3, 2023

¿Cuál es la fortaleza de Delfina Gómez?

Apoyada por el líder del partido guinda, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cercanía con este es considerada como la fortaleza de Delfina Gómez en la búsqueda de la gubernatura del Edomex.

Fue secretaria de Educación Pública Federal (SEP); sin embargo, renunció al cargo para dedicarse a su campaña por la gubernatura del Estado de México, apoyada completamente por el partido de Morena.

Antes de esto, cuando AMLO ganó la presidencia en 2018, Delfina Gómez fue delegada de los programas de Bienestar del Gobierno de México en la entidad, cargo que dejó en 2021 para ocupar la titularidad de la SEP. Cuando se dio la noticia de que contendería por la gubernatura del Edomex, el presidente AMLO celebró y apoyó la decisión.

Escándalo de Delfina Gómez frente a la SEP

AMLO defendió a Delfina Gómez después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la SEP durante su gestión de alrededor de 830 millones de pesos. Fue en el mes de enero de este año cuando, a pesar de no haber señalado ningún delito, la ASF pidió que se aclarara el caso.

El escándalo no ha sido el único en el que se ha visto envuelta Delfina Gómez, pues en enero de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) estableció la sanción de 4 millones 529 mil pesos a Morena por haber omitido el reporte de ingresos en los años 2014 y 2015 y la retención de un porcentaje del salario de los trabajadores de Texcoco.

Alejandra del Moral y Delfina Gómez en Edomex

|Twitter @AlejandraDMV /@delfinagomez

¿Cuál es la fortaleza de Alejandra del Moral?

Alejandra del Moral, abanderada por la coalición Va Por el Estado de México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, tiene como una de sus principales fortalezas su carrera política a sus 39 años.

Entró al PRI en 1999 y cuatro años más tarde se volvió Secretaría técnica del Consejo Político Municipal del tricolor para el municipio de Cuautitlán Izcalli. En 2006 se volvió candidata a diputada local del Congreso del Estado de México. Para el año 2007 tomó posesión como Consejera municipal para Cuautitlán Izcalli y para 2009 asumió como consejera política nacional del PRI.

Alejandra del Moral, acusada por fraude por 115 millones de pesos en Edomex

En 2015, hubo una denuncia en contra de Alejandra del Moral por supuestamente haber cometido un fraude por 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de mil 49 casas cuando era alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. En ese sentido, también se señaló de que el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, protegió a del Moral.

Será el próximo jueves 20 de abril a las 20:00 horas cuando Alejandra del Moral y Delfina Gómez se vean las caras en el primer debate rumbo a las elecciones 2023 en Edomex.