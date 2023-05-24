Morena iniciará foros sobre designación de ministros de SCJN

Ciudad de México. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados anuncio que a partir del 30 de mayo y hasta el 20 de junio se llevaran a cabo los foros para analizar la argumentación jurídica del método para designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), previo a la consulta ciudadana que solicitarán.

Prevén una larga lista de invitados entre los que figuran los actuales 11 ministros, ministros en retiro, académicos, juristas, analistas, ex procuradores, expertos en materia judicial y constitucional, así como al resto de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, entre otros.

¿Cuántos foros con el tema de designación de ministros serán y en dónde?

En conferencia de prensa, Ignacio Mier Velasco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, detallo que serán cuatro foros o conversatorios los que se realizarán y la sede será la Cámara de Diputados.

“Se refiere exclusivamente a revisar, analizar, jurídicamente, lo que establece el artículo 96 para designar a los ministros de la Corte y lo que vamos a hacer es eso, un ejercicio amplio, nadie puede estar en desacuerdo con que los mexicanos conozcan cómo están integrados los poderes de este país, que haya transparencia, que haya libre discusión de las ideas, de manera respetuosa. Vamos a invitar a los actuales ministros de la Corte, es una invitación para que el día 20 de junio, que estará concluyendo, ellos puedan acompañarnos a conocer las conclusiones”, apuntó Mier.

Tod@s están invitados a los conversatorios públicos que @DiputadosMorena impulsaremos para escuchar las diferentes posturas sobre el proceso de designación de los ministros de la @SCJN. Después nos vamos a desplazar por todo el país, para llevar a cabo asambleas informativas y… pic.twitter.com/GvN1MjpeFd — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 23, 2023

En Morena le apuestan a después de la discusión se fortalezca la democracia directa para que los ciudadanos decidan si se modifica o no la forma en que se eligen a los integrantes de la Suprema Corte y el alcance de sus atribuciones.

Así lo señaló Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro. “¿Sirven de algo los foros? Sí, no vinculan necesariamente, pero vaya que ayudan mucho a repensar los temas de la gran preocupación que debemos tener todos en este país. En una democracia republicana, todo se toca, incluyendo a la Suprema Corte.

La necesidad de reformar al Poder Judicial parte de un diganóstico del tribunal: Hamlet García

Por su parte, el diputado de Morena Hamlet Gracia, señaló que la necesidad de reformar al Poder Judicial parte de un diagnóstico hecho por el mismo máximo tribunal.

“Habrá reforma al Poder Judicial. Ya sea en el tramo final de esta Legislatura o con la nueva integración a partir del año 2024. Y esto incluso deriva de diagnósticos propios del Poder Judicial de la Federación. En 2019, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura aprobaron un plan integral para el combate al nepotismo, es decir, aceptaron que es una práctica que existe en el Poder Judicial Federal y que lamentablemente no ha logrado ser abatido”.

Los diputados de Morena también anunciaron que realizaran asambleas informativas en el país, con el fin de que los ciudadanos conozcan desde la integración de la SCJN, sus atribuciones hasta los procedimientos de la designación de sus integrantes.

