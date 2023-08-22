Declinación de Creel fortalece a Frente Amplio; PAN -PRI

Luego de que Santiago Creel se bajó de la contienda interna del Frente Amplio las dirigencias del PAN y del PRI aseguraron que lejos de debilitar la coalición opositora está se fortalece.

Dicen que de lo que se trata es impulsar a la aspirante mejor posicionada entre los ciudadanos.

Marko Cortés, presidente del PAN, señaló “nosotros haremos cierre de filas total con la persona que tiene la mayor simpatía de la gente, con la que nos piden en los mercados, en las calles y en las redes sociales aquí hay altura de miras, estamos anteponiendo los intereses de partido o personales al interés superior del país. Queremos y vamos a ganar la presidencia de la república, de eso se trata y, por eso, va a haber cierre de filas”.

En el PRI ven a un Frente Amplio fuerte

En tanto, el líder del PRI, Alejandro Moreno, señaló “el frente amplio no se va debilitar, el frente amplio está más fuerte y más sólido que nunca. Vamos a salir muy bien, se van a quedar con las ganas todos aquellos que quieren ver al frente dividido, que nuestras aspirantes no participen de manera respetuosa lo van a hacer, son profesionales, grandes mexicanas y estoy muy orgulloso por ello”.

El priísta se dijo contento de que sea una mujer la que aglutine la fuerza para cambiar al país y rechazó que la competencia se convierta en una contienda entre el PRI y el PAN.

“Ahora ha quedado claro que será una mujer la responsable de construir el Frente amplio por México y reitero mi reconocimiento a estas dos extraordinarias mujeres, capaces y profesionales, como lo es Beatriz Paredes y Xóchilt Gálvez, estamos contentos” sostuvo el priísta Alejandro Moreno.

Los líderes del PAN y del PRI reconocieron a Santiago Creel como un mexicano comprometido y experiencia para impulsar la fortaleza del frente amplio.