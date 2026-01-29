¿Cierre de gobierno en camino? Demócratas presionan por reforma profunda a ICE en plena negociación presupuestal

Un grupo de senadores demócratas en Estados Unidos condicionó su apoyo al proyecto de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional a la inclusión de reformas estructurales en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , en momentos en que se acerca la fecha límite para evitar un cierre parcial del gobierno federal.

La exigencia forma parte de las negociaciones en el Congreso para aprobar los fondos que permitirían mantener operativas varias agencias federales, en un contexto de tensiones políticas por las prácticas de ICE y su papel en operativos migratorios a lo largo del país.

Nothing has changed. Minneapolis is still suffering — new leadership won’t change that. Congress can.



Not a dollar to DHS or ICE until then. pic.twitter.com/wJGRoc3WMy — Tina Smith (@SenTinaSmith) January 28, 2026

El desacuerdo ha elevado la presión legislativa en Estados Unidos, debido a que sin un acuerdo presupuestal antes del plazo establecido, el país podría enfrentar una nueva paralización parcial de actividades gubernamentales.

¿Qué exige el bloque demócrata?

Los senadores que impulsan la medida plantearon una serie de cambios a ICE como condición para respaldar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional . Entre las propuestas se encuentran:



Prohibición del uso de máscaras por parte de agentes

Cámaras corporales obligatorias

Identificación visible durante operativos

Mayores controles de supervisión interna

También se busca establecer procedimientos de investigación independientes y un código de conducta más estricto, con el objetivo de aumentar la rendición de cuentas de la agencia migratoria.

President Trump said he wants to de-escalate things in Minneapolis, but he has taken zero meaningful action to make that happen.



Yesterday, Border Patrol leadership told their agents that the operations are “expected to continue as planned.”



If Trump was serious, he would… — Chuck Schumer (@SenSchumer) January 28, 2026

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer , ha respaldado públicamente la discusión de estos cambios como parte del proceso presupuestal.

Reforma a ICE se vuelve el centro de la negociación presupuestal

Las demandas de reforma surgen tras una serie de críticas y protestas relacionadas con operativos de ICE que derivaron en la muerte de civiles (siendo las más recientes Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis) así como denuncias por el uso excesivo de la fuerza y falta de transparencia en procedimientos de detención migratoria.

Newly-released footage reveals Renee Nicole Good’s last words. pic.twitter.com/Q0NsuUrpDR — Democrats (@TheDemocrats) January 9, 2026

Para el bloque demócrata , la negociación presupuestal representa una oportunidad para introducir cambios que, aseguran, no han avanzado por la vía legislativa ordinaria.

Riesgo de cierre parcial del gobierno de Estados Unidos

El choque entre demócratas y republicanos ocurre a pocos días de que venza el plazo para aprobar los fondos federales. De no alcanzarse un acuerdo, varias dependencias del gobierno estadounidense podrían suspender parcialmente sus actividades.

Aunque ICE podría seguir operando bajo esquemas de financiamiento previo, un cierre afectaría a otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional y a servicios clave, lo que incrementa la presión política para alcanzar un consenso.

This week Republicans have a choice:



Stop ICE from terrorizing more Americans



OR



Sign over another blank check to Kristi Noem



—@SenatorBaldwin pic.twitter.com/cNew2DO8Xk — Senate Democrats (@SenateDems) January 29, 2026

¿Qué dicen los republicanos?

Mientras algunos legisladores republicanos se han mostrado abiertos a discutir ajustes limitados, otros rechazan vincular reformas migratorias con la aprobación del presupuesto, argumentando que se trata de un uso político del proceso fiscal.

Democrats want to shut down the government—again—to shield violent criminal illegal aliens from deportation.



No. — Senate Republicans (@SenateGOP) January 29, 2026

Las negociaciones continúan en el Capitolio, con la reforma a ICE convertida en uno de los principales puntos de fricción dentro del debate para evitar un nuevo cierre del gobierno estadounidense.