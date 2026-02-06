Investigan venta ilegal de pizarrón del Gobierno de Oaxaca en San Raymundo Jalpan

Una publicación en redes sociales destinada a la compra-venta de artículos ha derivado en una investigación oficial en el estado de Oaxaca. Usuarios de internet denunciaron la venta de un pizarrón blanco, totalmente nuevo, que porta los sellos institucionales del gobierno, ofertado a particulares en el municipio de San Raymundo Jalpan.

El caso ha generado indignación local, pues el mobiliario, destinado a mejorar las condiciones de las escuelas públicas, terminó en el mercado informal en lugar de las aulas.

Vaya, vaya El "mágico" negocio de los pizarrones en Oaxaca.



En San Raymundo Jalpan, alguien tuvo la brillante idea de vender pizarrones oficiales del IOCIED por redes sociales. Al parecer, el mobiliario para escuelas públicas ahora se ofrece al mejor postor en el mundo digital.… pic.twitter.com/jqfs3Jur01 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2026

El hallazgo: Mobiliario del gobierno a la venta

Las imágenes que circulan muestran un pizarrón de grandes dimensiones (2.5 metros de largo por un metro de alto). Lo que llamó la atención de los internautas no fue el precio, sino el origen evidente del artículo: en la estructura se aprecia claramente el logotipo del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIED).

El "ofertón" exponía un bien que, por ley, es propiedad del Estado y debe estar al servicio de la educación , lo que levantó sospechas inmediatas de robo o desvío de recursos.

Rastreo de "vales" y centros de trabajo

Ante la viralización del caso, el IOCIED confirmó que ha iniciado una investigación formal para esclarecer cómo este equipo llegó a manos de vendedores particulares.

La dependencia explicó que el control del mobiliario es estricto. Según sus protocolos:



Todo equipo se asigna previamente a un centro educativo específico, identificado con Nombre y Clave de Centro de Trabajo (CCT). Las entregas se realizan bajo medidas de control mediante salidas de almacén. Existen vales de resguardo firmados y sellados por las instituciones educativas receptoras.

La autoridad utilizará estos registros para rastrear la cadena de custodia del pizarrón y determinar en qué punto se rompió la legalidad.

El Instituto subrayó que cualquier irregularidad comprobada será atendida "con firmeza y estricto apego al marco legal". El objetivo no es solo recuperar el mobiliario, sino sancionar a quienes hayan lucrado con recursos destinados a los estudiantes oaxaqueños.