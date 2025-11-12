Captan presunto “montachoques” rumbo a La Raza, en CDMX

En un video difundido en redes sociales ha generado enojo entre los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX), luego de exhibir un posible caso de “montachoques” ocurrido sobre el Circuito Interior, con dirección a La Raza.

Video del montachoque sobre La Raza

En las imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo un vehículo de color blanco sin encender las intermitentes o direccionales, se pasa de un carril a otro, al momento de cerrarse golpea a una camioneta que circulaba correctamente sobre la vialidad, provocando un accidente aparentemente intencional.

Momentos después, varios sujetos se bajan del coche pequeño y comienzan a amedrentar al conductor de la camioneta afectada, situación que ha sido interpretada por usuarios como una estrategia típica de los llamados “montachoques”, grupos que provocan colisiones menores para exigir dinero o intimidar a las víctimas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el conductor afectado presentó alguna denuncia ante las autoridades correspondientes o si los responsables fueron identificados.

Sin embargo, el caso ha encendido la alerta entre los capitalinos, quienes advierten sobre el incremento de este tipo de incidentes en distintas vialidades de la ciudad.

Detienen a presunto “montachoques” de la GAM

El pasado 23 de octubre, un hombre fue detenido por su presunta participación en el delito de extorsión, luego de haber sido reportado como "montachoques", con el objetivo de sustraer efectivo de sus víctimas en la demarcación Gustavo A. Madero (GAM).

El sospechoso, identificado como Julio César "N", simulaba incidentes automovilísticos, provocando percances o haciendo parecer que existían, con el fin de exigir inmediatamente a los conductores afectados una suma de dinero en efectivo.

La dinámica criminal incluía un elemento de coerción: en los casos en que las víctimas se resistían a entregar el dinero solicitado, Julio César N. procedía a amenazarlas con agresiones físicas.

La detención se concretó como resultado de un operativo de vigilancia y seguridad coordinado específicamente en la delegación Gustavo A. Madero.