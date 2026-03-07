La madrugada en la Ciudad de México estuvo marcada por dos hechos que movilizaron a los servicios de emergencia, primero por un aparatoso accidente automovilístico reigstrado en calles de la colonia Roma y después por una balacera que dejó un joven muerto y otro herido en Álvaro Obregón. Ambos incidentes ocurrieron durante la noche y primeras horas de la madrugada, mientras la mayoría de la CDMX dormía.

¿Qué pasó con el choque de la colonia Roma?

Minutos antes de la medianoche, el conductor de un automóvil se impactó contra el camellón en el cruce de Viaducto Miguel Alemán y Calle Medellín, en la colonia Roma. El fuerte impacto provocó que tres de las cuatro llantas del vehículo quedaran completamente reventadas, lo que evidencia la fuerza del choque.

A pesar de los daños en el automóvil, el conductor salió ileso, según los primeros reportes de servicios de emergencia que acudieron al lugar para revisar la situación y retirar el vehículo. No se reportaron otros autos involucrados ni personas lesionadas por erste siniestro.

¿Cómo ocurrió la balacera en Álvaro Obregón?

Horas más tarde, la violencia volvió a sacudir la capital del paíos; un ataque armado dejó una persona sin vida y otra gravemente herida en la alcaldía Álvaro Obregón.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida Miguel Hidalgo y Calle 30, en la colonia Olivar del Conde Segunda Sección. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres caminaban cerca de un jardín de niños cuando fueron interceptados por los ocupantes de una motocicleta, quienes abrieron fuego contra ellos.

Un joven de 23 años murió en el lugar a causa de las heridas, mientras que su acompañante, de 33 años, recibió un disparo en el rostro y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano.

#MientrasDormía | Se registra tiroteo en la colonia Olivar del Conde en Álvaro Obregón #CDMX el saldo una persona sin vida y otra más herida.



🎥: @PLATA11CDMX pic.twitter.com/mB9UKWhsDD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 7, 2026

¿Hay detenidos por el ataque en Álvaro Obregón?

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han reportado personas detenidas por este ataque armado. Elementos de seguridad acordonaron la zona para realizar las primeras investigaciones y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables.

Mientras continúan las indagatorias, estos hechos vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa a muchos habitantes de la capital: ¿qué medidas pueden reforzarse para garantizar mayor seguridad durante las noches en la ciudad

