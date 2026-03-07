Metro en CDMX: reportes EN VIVO hoy sábado | Revisión en zona de vías de Línea B
Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en Azteca Noticias te detallamos los pormenores de la jornada de este sábado 7 de marzo.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada.
En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante hoy sábado 7 de marzo de 2026.
Metro en CDMX: reportes EN VIVO hoy sábado | Revisión en zona de vías de Línea B
Sigue el avance lento en Línea B
Usuarios del Metro CDMX señalan que "Tiene más de 1 Hr tu mamada de revisión en la línea B y no puedes agilizar el servicio? Neta no vlv @MetroCDM", durante una mañana caótica en las estaciones de la línea que va de Metro Ciudad Azteca a Metro Buenavista.
Tiene más de 1 Hr tu mamada de revisión en la línea B y no puedes agilizar el servicio? Neta no vlv @MetroCDMX— Xavier Valencia (@Xavi_Or_Vl) March 7, 2026
Marcha lenta en Línea B
¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una mrahca lenta debido a una revisión en zona de vías de la Línea B.
Buen día. La marcha de los trenes es lenta en la Línea B, se realiza revisión en zona de vías. En breve se agiliza la circulación. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar y respeta la línea amarilla de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 7, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este 7 de marzo de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 8° C. pic.twitter.com/EgQEcxS05J— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 7, 2026