Metro en CDMX: reportes EN VIVO hoy sábado | Revisión en zona de vías de Línea B

Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en Azteca Noticias te detallamos los pormenores de la jornada de este sábado 7 de marzo.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 7 de marzo de 2026?
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 7 de marzo de 2026|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada.

En esta cobertura especial de Azteca Noticias, te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante hoy sábado 7 de marzo de 2026.

Sigue el avance lento en Línea B

Usuarios del Metro CDMX señalan que "Tiene más de 1 Hr tu mamada de revisión en la línea B y no puedes agilizar el servicio? Neta no vlv @MetroCDM", durante una mañana caótica en las estaciones de la línea que va de Metro Ciudad Azteca a Metro Buenavista.

Marcha lenta en Línea B

¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una mrahca lenta debido a una revisión en zona de vías de la Línea B.

Inicia operaciones el Metro CDMX este 7 de marzo de 2026

El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

