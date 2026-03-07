Concentración de manifestantes en Paseo de la Reforma
¿Sales en familias o plan de amigos? No llegues tarde a tus actividades, Azteca Noticias tra para ti actualizaciones en ttiempo real sobre marchas CDMX hoy.
Azteca Noticias trae para ti actualizaciones sobre las afectaciones viales con marchas CDMX, bloqueos o calles cerradas para este sábado 7 de marzo 2026.
La capital del país se prepara para una agenda saturada de desplazamientos y eventos.
La capital del país se prepara para una agenda saturada de desplazamientos y eventos. Según los registros oficiales, la metrópoli será escenario de una marcha, 8 reuniones en puntos estratégicos, una expedición de motociclistas, 8 trayectos ciclistas y 17 funciones de entretenimiento.
Alerta Vial: Marcha programada hacia el Monumento a la Revolución
Se registra la concentración de grupos de manifestantes en el cruce de Calzada Mahatma Gandhi y Paseo de la Reforma.
Se preparan para iniciar una movilización con destino al Monumento a la Revolución. Se recomienda utilizar el Viaducto como alternativa vial.
Se registra la concentración de grupos de manifestantes en el cruce de Calzada Mahatma Gandhi y Paseo de la Reforma.

Se preparan para iniciar una movilización con destino al Monumento a la Revolución. Se recomienda utilizar el Viaducto como alternativa vial.
Rodadas ciclistas
La actividad física y el activismo ciclista comenzaron desde las primeras horas del día bajo la coordinación de Mujeres Ciclistas Organizadas CDMX. Este colectivo programó dos puntos de salida: el primero a las 07:30 horas en el Kiosco de la Alameda Central y un segundo punto de reunión a las 08:15 horas en la Estela de Luz. Ambas columnas de ciclistas cruzarán las demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo con el objetivo de llegar a la tercera sección del Bosque de Chapultepec.
Rodadas nocturnas de motociclistas
Para el cierre de la jornada, la movilidad hacia la periferia de la ciudad se verá impactada por la presencia de conductores de motocicletas. La agrupación Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo iniciará su recorrido a las 20:00 horas. El punto de reunión establecido es el Parque Recreativo ‘Francisco I. Madero’, localizado en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza.
Desde este sitio, el grupo emprenderá su viaje con destino final hacia Ciudad Nezahualcóyotl, en el territorio mexiquense. Las autoridades sugieren a la población considerar estas 17 actividades recreativas y los diversos traslados colectivos para planificar sus rutas con antelación.
Tránsito en Av. División del Norte
Se reporta carga vehicular intensa sobre la Avenida División del Norte, en el tramo que va de Miguel Ángel de Quevedo con rumbo a Héroes del 47.
Se reporta carga vehicular intensa sobre la Avenida División del Norte, en el tramo que va de Miguel Ángel de Quevedo con rumbo a Héroes del 47.
Marchas
En la alcaldía Miguel Hidalgo, una organización de carácter espiritual denominada Ministerio Internacional por la Paz "Jesucristo es el Salvador" ha convocado a una manifestación que busca la sanidad de los núcleos familiares.
La cita es a las 09:00 horas en la zona de la Calzada Mahatma Gandhi y Paseo de la Reforma, dentro de la primera etapa del Bosque de Chapultepec. Los asistentes tienen planeado avanzar por las vialidades principales hasta arribar al Monumento a la Revolución.
Concentraciones hoy
La alcaldía Cuauhtémoc albergará a grupos ciudadanos que buscan visibilizar temas de justicia social. Alrededor de las 14:00 horas, los integrantes de la Caravana Ambulante por la Equidad y Dignidad se darán cita en la Glorieta ‘La Joven de Amajac’, situada en el cruce de las avenidas Paseo de la Reforma y Morelos. Se espera que este punto concentre a un número importante de personas durante la tarde del sábado.