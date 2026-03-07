Concentración de manifestantes en Paseo de la Reforma

La actividad física y el activismo ciclista comenzaron desde las primeras horas del día bajo la coordinación de Mujeres Ciclistas Organizadas CDMX. Este colectivo programó dos puntos de salida: el primero a las 07:30 horas en el Kiosco de la Alameda Central y un segundo punto de reunión a las 08:15 horas en la Estela de Luz. Ambas columnas de ciclistas cruzarán las demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo con el objetivo de llegar a la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

Rodadas nocturnas de motociclistas

Para el cierre de la jornada, la movilidad hacia la periferia de la ciudad se verá impactada por la presencia de conductores de motocicletas. La agrupación Guerreros Bikers Tepito Barrio Bravo iniciará su recorrido a las 20:00 horas. El punto de reunión establecido es el Parque Recreativo ‘Francisco I. Madero’, localizado en la colonia Morelos de la alcaldía Venustiano Carranza.

Desde este sitio, el grupo emprenderá su viaje con destino final hacia Ciudad Nezahualcóyotl, en el territorio mexiquense. Las autoridades sugieren a la población considerar estas 17 actividades recreativas y los diversos traslados colectivos para planificar sus rutas con antelación.