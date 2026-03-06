¡Toma previsiones! Reportan retrasos y avance lento en el Metro CDMX hoy 6 de marzo
Conoce el estado real del Metro CDMX; te informamos sobre los tiempos de espera, saturación de estaciones y reportes de usuarios en tiempo real para que tu trayecto no se vea tan afectado.
Inicia la jornada de este viernes y el Metro de la Ciudad de México (CDMX) presenta los retos habituales de movilidad en la capital. Como cada mañana, el flujo de miles de usuarios pone a prueba la operación de las 12 líneas que integran la red.
En esta cobertura en vivo, te proporcionamos las actualizaciones minuto a minuto sobre incidentes, fallas mecánicas o cierres preventivos que puedan modificar tus tiempos de traslado.
A continuación, presentamos el desglose de lo que ocurre en el corazón de la ciudad para que planifiques tu ruta con antelación y evites las zonas de mayor aglomeración.
Metro CDMX hoy: ¿Qué pasa en las líneas este viernes 6 de marzo?
Seis estaciones del Metro CDMX con afluencia alta:
Tómalo en cuenta: Las Líneas 1, 3, 7, 8, 12 y B continúan registrando afluencia alta. Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado.
¿Qué pasa en la Línea 7?
Metro CDMX informa: Se registra alta afluencia en las Línea 7, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Horarios de servicio del Metro CDMX
Para evitar contratiempos, es fundamental recordar que el horario de operación se mantiene estándar para días laborables, aunque puede verse alterado por maniobras de mantenimiento o condiciones climáticas adversas en tramos superficiales.
- Lunes a Viernes: 05:00 horas 00:00 horas
- Sábados: 06:00 horas 00:00 horas
- Domingos y Festivos: 07:00 horas 00:00 horas