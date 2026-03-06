Bloqueos por manifestaciones hoy en CDMX: Lista de zonas afectadas hoy 6 de marzo
¡Atención! Hoy viernes se esperan manifestaciones en CDMX que complicarán la circulación de los automovilistas en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco.
La Ciudad de México (CDMX) tendrá diversas movilizaciones sociales hoy 6 de marzo de 2026; estas manifestaciones complicarán las vialidades de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, por lo que es importante estar al pendiente para evitar retrasos.
El Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detalló que las principales afectaciones serán en la zona centro de la capital.
Bloqueos por manifestaciones: Estas zonas estarán afectadas en CDMX hoy 6 de marzo 2026
A esta hora inician las manifestaciones en la colonia Doctores
De acuerdo con el Centro de Orientación Vial, a las 10:30 de la mañana, integrantes de un colectivo se reunirán frente a los Juzgados Penales de la CDMX, que se localizan en Doctor Lavista #114.
A las 11:00 de la mañana, familiares de personas desaparecidas harán una movilización en la Plaza de las Familias Buscadoras, ubicada en Avenida Niños Héroes #130.
⚠️🗓 #ENTÉRATE | Para hoy, 6 de marzo 2026, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.#MovilidadCDMX #C5OjosDeLaCDMX #C5CorazónDeLaCDMX #OjosDeLaCiudad pic.twitter.com/wBIer944Jc— C5 CDMX (@C5_CDMX) March 6, 2026
Estas protestas se realizarán en la alcaldía Iztacalco
En esta demarcación se esperan dos movilizaciones, la primera a las 12:00 del día, en la Escuela Nacional Preparatoria 2, que se ubica en Avenida Río Churubusco #1418, colonia Carlos Zapata Vela.
Mientras que a la 1:00 de la tarde, un grupo de personas se reunirá en Avenida Río Churubusco, esquina con Añil, colonia Granjas México.