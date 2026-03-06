Bloqueos por manifestaciones hoy en CDMX: Lista de zonas afectadas hoy 6 de marzo

La Ciudad de México (CDMX) tendrá diversas movilizaciones sociales hoy 6 de marzo de 2026; estas manifestaciones complicarán las vialidades de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztacalco, por lo que es importante estar al pendiente para evitar retrasos.

El Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detalló que las principales afectaciones serán en la zona centro de la capital.