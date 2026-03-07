¿Vas a la marcha del 8M? Aquí la lista completa de los objetos imprescindibles, útiles y los que debes evitar

La marcha del 8M 2026 será un espacio de protesta, memoria, acompañamiento y exigencia; para muchas, también puede ser su primera vez en una movilización de este tipo. Por eso, más allá de la ruta o el horario, hay una pregunta muy práctica que conviene resolver antes de salir: ¿qué llevar para marchar lo más preparada posible?

Tener a la mano un kit básico puede hacer una gran diferencia durante el recorrido. No se trata de cargar de más, sino de llevar lo necesario para sentirte cómoda, ubicada y con herramientas simples para responder si algo cambia en el camino. Sobre todo si vas sola o si planeas encontrarte con otras mujeres ya en el punto de reunión, organizarte desde antes puede darte más tranquilidad.

Además, en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey ya se han difundido contingentes y convocatorias de organizaciones y colectivas con puntos de encuentro definidos. Sumarte a un grupo identificado puede ser una alternativa útil si no quieres llegar sola o si prefieres incorporarte desde un espacio organizado.

Qué sí llevar a la marcha del 8M 2026

No hace falta una mochila enorme para asistir a la marcha. Muchas de las recomendaciones para este 8M coinciden en lo mismo: llevar poco, pero bien pensado. La idea es priorizar lo que sí puede ayudarte durante varias horas fuera de casa.

Imprescindible:



Agua o suero para mantenerte hidratada

Identificación

Celular con suficiente batería

Power bank

Contacto de emergencia anotado en una tarjeta, en una nota dentro de la bolsa o escrito en el brazo

Ese último punto puede parecer pequeño, pero ayuda mucho si te separas de tu grupo, si te quedas sin batería o si necesitas que alguien más pueda ubicar a una persona de confianza.

Útil:



Snack, como una barra o fruta

Bloqueador solar

Gorra o lentes

Pañuelo o mascarilla si hay humo, polvo o mucho sol

La lógica es simple: que todo lo que lleves realmente te sirva y no termine convirtiéndose en una carga durante el recorrido.

Qué es mejor evitar para moverte más cómoda

Así como hay cosas que sí vale la pena llevar, también hay objetos que pueden complicarte el trayecto. En una movilización larga o con mucha gente, cargar de más puede jugarte en contra.

Mejor evita:



Envases de vidrio

Perfumes o frascos pesados

Botellas muy grandes o estorbosas

Mochilas demasiado cargadas

Objetos voluminosos

Cosas que puedan malinterpretarse dentro de la movilización

Lo más práctico es llevar una mochila ligera, una cangurera o una bolsa pequeña que puedas revisar con facilidad. Entre menos cosas cargues, más sencillo será sacar tu celular, tomar agua, ubicar tus pertenencias o reagruparte si lo necesitas.

Si vas sola a la marcha del 8M, esto puede ayudarte

Ir sola no significa ir sin respaldo. Muchas mujeres asisten así a la marcha y encuentran acompañamiento al integrarse a contingentes organizados o al coordinarse desde antes con amigas, colectivas o redes de apoyo.

Antes de salir, te puede ayudar:



Compartir tu ubicación con alguien de confianza

Acordar un punto de reunión

Revisar con anticipación la ruta y el horario

Identificar el contingente al que quieres sumarte

Llegar con tiempo para ubicar el ambiente

Tener claro desde dónde sales, hacia dónde caminas y con quién podrías reagruparte si te separas ayuda a vivir la marcha con más tranquilidad.

Si necesitas apoyo en CDMX:



911 - Línea de emergencias

55 5658 1111 - Locatel

*765 - Línea SOS Mujeres

Contingentes del 8M en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Si prefieres no llegar sola, una buena opción es ubicar un contingente u organización que ya haya difundido punto de encuentro, horario y forma de participación.

En CDMX







En Guadalajara:







En Monterrey:

