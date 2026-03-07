¿Vas a la marcha del 8M? Aquí la lista completa de los objetos imprescindibles, útiles y los que debes evitar
Un kit básico para la marcha del 8M puede ayudarte a salir mejor preparada. Si vas sola y quieres sentirte más segura, puedes sumarte a estos contingentes de CDMX, Guadalajara y Monterrey.
La marcha del 8M 2026 será un espacio de protesta, memoria, acompañamiento y exigencia; para muchas, también puede ser su primera vez en una movilización de este tipo. Por eso, más allá de la ruta o el horario, hay una pregunta muy práctica que conviene resolver antes de salir: ¿qué llevar para marchar lo más preparada posible?
Tener a la mano un kit básico puede hacer una gran diferencia durante el recorrido. No se trata de cargar de más, sino de llevar lo necesario para sentirte cómoda, ubicada y con herramientas simples para responder si algo cambia en el camino. Sobre todo si vas sola o si planeas encontrarte con otras mujeres ya en el punto de reunión, organizarte desde antes puede darte más tranquilidad.
Además, en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey ya se han difundido contingentes y convocatorias de organizaciones y colectivas con puntos de encuentro definidos. Sumarte a un grupo identificado puede ser una alternativa útil si no quieres llegar sola o si prefieres incorporarte desde un espacio organizado.
Qué sí llevar a la marcha del 8M 2026
No hace falta una mochila enorme para asistir a la marcha. Muchas de las recomendaciones para este 8M coinciden en lo mismo: llevar poco, pero bien pensado. La idea es priorizar lo que sí puede ayudarte durante varias horas fuera de casa.
Imprescindible:
- Agua o suero para mantenerte hidratada
- Identificación
- Celular con suficiente batería
- Power bank
- Contacto de emergencia anotado en una tarjeta, en una nota dentro de la bolsa o escrito en el brazo
Ese último punto puede parecer pequeño, pero ayuda mucho si te separas de tu grupo, si te quedas sin batería o si necesitas que alguien más pueda ubicar a una persona de confianza.
Útil:
- Snack, como una barra o fruta
- Bloqueador solar
- Gorra o lentes
- Pañuelo o mascarilla si hay humo, polvo o mucho sol
La lógica es simple: que todo lo que lleves realmente te sirva y no termine convirtiéndose en una carga durante el recorrido.
Qué es mejor evitar para moverte más cómoda
Así como hay cosas que sí vale la pena llevar, también hay objetos que pueden complicarte el trayecto. En una movilización larga o con mucha gente, cargar de más puede jugarte en contra.
Mejor evita:
- Envases de vidrio
- Perfumes o frascos pesados
- Botellas muy grandes o estorbosas
- Mochilas demasiado cargadas
- Objetos voluminosos
- Cosas que puedan malinterpretarse dentro de la movilización
Lo más práctico es llevar una mochila ligera, una cangurera o una bolsa pequeña que puedas revisar con facilidad. Entre menos cosas cargues, más sencillo será sacar tu celular, tomar agua, ubicar tus pertenencias o reagruparte si lo necesitas.
Si vas sola a la marcha del 8M, esto puede ayudarte
Ir sola no significa ir sin respaldo. Muchas mujeres asisten así a la marcha y encuentran acompañamiento al integrarse a contingentes organizados o al coordinarse desde antes con amigas, colectivas o redes de apoyo.
Antes de salir, te puede ayudar:
- Compartir tu ubicación con alguien de confianza
- Acordar un punto de reunión
- Revisar con anticipación la ruta y el horario
- Identificar el contingente al que quieres sumarte
- Llegar con tiempo para ubicar el ambiente
Tener claro desde dónde sales, hacia dónde caminas y con quién podrías reagruparte si te separas ayuda a vivir la marcha con más tranquilidad.
Si necesitas apoyo en CDMX:
- 911 - Línea de emergencias
- 55 5658 1111 - Locatel
- *765 - Línea SOS Mujeres
Contingentes del 8M en CDMX, Guadalajara y Monterrey
Si prefieres no llegar sola, una buena opción es ubicar un contingente u organización que ya haya difundido punto de encuentro, horario y forma de participación.
En CDMX
- Amnistía Internacional México: Glorieta de las Mujeres que Luchan, 11:15 horas.
- We R Women On Fire: Monumento a la Revolución, 12:00 horas; salida a las 13:00.
En Guadalajara:
- Frente Feminista: Glorieta de las y los Desaparecidos, 12:00 horas; salida a las 13:30.
- Yovoy8demarzo: Parque Morelos, 16:00 horas; salida a las 17:00.
En Monterrey:
- Morras Feministas Mty: Explanada de los Héroes / Palacio de Gobierno, acomodo desde las 16:30; marcha a las 17:30.