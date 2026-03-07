VIDEO | Taxista arrastra a policía de CDMX para esquivar alcoholímetro en Iztapalapa

El conductor de un taxi en la Ciudad de México (CDMX) quiso evitar un punto del alcoholímetro y, para evadir la revisión, arrastró varios metros a un policía en la alcaldía Iztapalapa.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al presunto responsable, quien fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica.

Difunden video de taxista arrastrando a policía de CDMX

El reporte de la SSC señala que el taxista, para evitar un punto de revisión del programa “Conduce sin Alcohol”, aceleró la marcha y se llevó a un policía colgado de la puerta y lo arrastró varios metros.

Los hechos ocurrieron en un punto de control del alcoholímetro ubicado en la esquina de las avenidas Javier Rojo Gómez y Luis Hidalgo Monroy, de la colonia San Pablo.

El chofer aceleró la marcha y se llevó al policía varios metros, quien, para no caerse, se sujetó en la puerta del taxi. Al percatarse de la situación, otros oficiales iniciaron una persecución para detener al conductor.

Motociclista ayudó a policía de CDMX

Un hombre que iba a bordo de una motocicleta, quien se percató de lo sucedido, le brindó apoyo y señaló la dirección por donde escapó el taxista, lo que permitió ubicar el automóvil. El policía, tras quedar sobre la acera, fue atendido y trasladado a un hospital.

Descubren que taxista de CDMX traía latas de cerveza

El conductor del taxi era un hombre de 59 años de edad, a quien le realizaron una revisión preventiva y, derivado de una inspección al vehículo, los policías descubrieron que llevaba varias latas de bebidas alcohólicas.

El hombre, junto con el vehículo asegurado, fue presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX correspondiente, para definir su situación jurídica.

El taxista que arrastró a un policía de CDMX traía latas de cerveza en el automóvil.|SSC CDMX

¿Cuál es la sanción por conducir alcoholizado en CDMX?

El Artículo 50 del Reglamento de Tránsito establece que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros, transporte escolar o de personal, vehículos de emergencia, de transporte de carga o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, no deben presentar ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado, síntomas simples de aliento alcohólico o de estar bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir.

En caso de que se certifique que el conductor sobrepase el límite de alcohol permitido, se encuentre en estado de ebriedad o de intoxicación de alcohol, narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir, se sancionará con arresto administrativo inconmutable de 20 a 36 horas, y seis puntos de penalización a la licencia para conducir, en tanto que el vehículo será remitido al depósito vehicular.

