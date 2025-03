Denuncian presuntos abusos contra niños en kínder de Tlalpan: Maestro jugaba al monstruo del baño

En la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, padres de familia denuncian presuntos abusos contra menores en un Kínder; los niños narraron a sus familiares, cómo el maestro de música, ‘jugaba’ al monstruo del baño para así violentarlos.

Ante esta situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Darinka Flores, mamá de un niño afectado, narró cómo su hijo fue una de las víctimas de estas terribles acciones.

¿Cómo descubrieron los presuntos abusos contra niños en kínder de Tlalpan?

“Estuvimos preguntándole qué era lo que a él no le gustaba del kínder, porque había ocasiones en las que los papás, fuera del kínder, mencionaban que los niños comentaban cosas que pasaban. Le preguntamos si había algo que no le gustaba y él se escondía abajo de la mesa, no nos mencionaba nada.

“Hubo una noche, el 5 de diciembre del 2023, que me comentó que si me podía decir un secreto. Ahí él me dice que él estaba en el baño y que el maestro había entrado, le preguntó que qué estaba haciendo, que le alzó la pompa y se fijó qué era lo que había hecho, por lo que él, lo que hizo, fue salirse corriendo del baño y que el maestro le dijo que no se había subido el pantalón, que no se había limpiado el culo”, explicó Darinka Flores, al tiempo en el que mencionó que el menor le indicó que en ese momento estaba oscuro y el maestro no le cantó.

Ante esta señal de alerta, Darinka Flores, detalla que al día siguiente, decidió ir al colegio y exponer la grave situación, a lo que las autoridades escolares le indicaron que seguramente se trataba de una confusión, pues en ese tiempo estaban trabajando con los temas de las partes del cuerpo humano.

“Por eso nos dimos cuenta. Levantamos un acta administrativa con ellas y entonces, al otro día nos dice que no, que no pasó nada, que ellos revisaron las cámaras y que no había nada”, explicó la madre afectada, agregando que, al no encontrar evidencias claras, la directora le señaló que el maestro señalado regresaría a las actividades presenciales.

“El día ocho de diciembre hacemos una manifestación informativa, indicándole a los papás lo que se había vivido, lo que mi hijo me había mencionado y lo que las maestras habían dicho. Entonces la directora le dijo a los papás que no era cierto, que era un chisme, que no había pasado, que no había nada en las grabaciones”, agregó.

Ante esta grave situación, ¿cómo se encuentra el menor y cuál es la situación legal?

A más de un año de la denuncia, indicó cómo es el proceso legal porque su familia está atravesando, y cómo están apoyando al menor psicológicamente.

“Ha pasado un año porque yo denuncié el 8 de diciembre del 2024 y, hasta el día de hoy, que fue el 20 de enero, fui a la Fiscalía otra vez a otra entrevista, ahí me dijeron que tenía que buscar un neuropsicólogo para que atendieran a mi hijo, porque en la Fiscalía no hay ningún psicólogo que la pueda atender.

“Lleva un año sin atenderse. En ese año hemos trabajado con él los miedos, porque él tenía miedo de entrar al baño, tenía miedo de la oscuridad. Entonces, ahora un neuropsicólogo me dice que necesita tres sesiones para indicarme un diagnóstico, cuando en la Fiscalía, en 15 minutos, indicaron que no había ninguno.

Darinka Flores informó que, a pesar de que la Fiscalía respalda la versión de los menores, hasta el momento no se ha sentenciado al agresor.

“La fiscalía dijo que sí, si hay algo ahí. La fiscalía siempre me dijo que lo que habían relacionado los niños era cierto.

“El juez no dictó la prisión preventiva, eso es algo que hemos pedido y que investiguen a las personas que cubren al maestro, que están vinculadas en esta investigación, que cuidaban a mi hijo, que refieren que mi hijo nunca salía solo al baño cuando sí lo hacía”, sentenció.

