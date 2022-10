Denuncian en redes a policía “mordelón” y SSC le inicia investigación

Una familia que se perdió el domingo por calles de la Ciudad de México, en un vehículo con placas de Puebla, al parecer confió en un patrullero para pedir ayuda porque tenían cita en un hospital, pero el policía aprovechó la ocasión y prefirió exigirle 4 mil 500 pesos para no llevarlo al corralón por no contar con verificación.

El policía preventivo fue denunciado en redes sociales porque presuntamente extorsionó al conductor, es decir, le aplicó lo que se conoce como “mordida”.

Video muestra a policía de la SSC con las víctimas de la “mordida”

Según la descripción del video, los hechos ocurrieron el domingo cuando un médico se trasladó a la Ciudad de México con su familia para acudir a un hospital donde tenía cita.

La denunciante, identificada como @VanessaMurrieta, aseguró que ya habían investigado si podían circular en domingo con placas foráneas sin verificación en la capital del país, y todo indicaba que sí.





Sin embargo, se perdieron en las calles de la zona oriente de la Capital, y según la descripción del video decidieron detenerse a preguntar a un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que iba en la patrulla MX-121-R2.

Policía de la SSC denunciado no es elemento de tránsito

El agente que se ve en el video es preventivo, no es de tránsito y tampoco está autorizado para infraccionar.

En las imágenes se ve al elemento que se acercó a la ventanilla del lado del copiloto y luego se fue a la patrulla.

En el video se escucha el relato de la negociación que tuvo la mujer que acompañó al médico.

“No por 100 pesos, 4 mil 500 para el corralón y que no sé qué y le dije que no, pues yo no tengo tanto dinero”, le contó la copiloto al médico después de hablar con el policía.

Víctimas decidieron denunciar el acto de corrupción policiaco

La denunciante advierte que le habían dicho al patrullero que tenían permiso de turista para transitar por la Ciudad de México sin verificación, pero el patrullero insistió y amagó con llevar el vehículo al corralón.





También le dijeron al policía que el conductor era médico y necesitaba llegar al hospital, pero el patrullero, asegura la denunciante, les quitó sus documentos y amenazó con detenerlos.

El video describe que la abuela le rogó al agente y ofrecieron 100 pesos al policía para que los dejara ir, pero supuestamente les contestó que era un insulto y que mínimo eran 4 mil 500 pesos.

Al final del video que circula en redes sociales se ve que la patrulla acompaña a los automovilistas a un cajero automático y se interpuso en la parte trasera para evitar que intentaran huir.

La copiloto acudió al cajero y después se dirigió a la patrulla para entregar el efectivo por la ventana del lado derecho.

Advierten que el policía estaba inconforme porque no le dieron los 4 mil 500 pesos sin especificar el monto final.

Asuntos internos de SSC inicia investigación

La denunciante aseguró que sintió miedo de que el policía les hiciera algo y recomendó a los conductores que tengan mucho cuidado.

La SSC informó que Asuntos Internos ya identificó al agente y se inició una investigación interna en su contra, además de que fue separado del cargo, en tanto se realiza la investigación por el presunto acto de corrupción.

QUÉ ES EL PASE TURÍSTICO EN CDMX PARA CIRCULAR

El Portal de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) informa que respecto al Programa Hoy No Circula se encuentran exentos vehículos que porten Pase Turístico o Pase Paisano.

El Pase Turístico es gratuito y se tramita en el Portal de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.

La información que se requiere es registrar correo electrónico, agregar datos personales, registrar el vehículo, generar el pase e imprimirlo.

Los vehículos que pertenecen a la Comisión Ambiental de la Megalópolis son Ciudad del México, estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

El domingo no aplica el Hoy No Circula, excepto cuando hay contingencia ambiental.