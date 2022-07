Lo denunció y quedó en libertad 48 horas después en Coahuila

“El día martes ya estaba esperándome afuera de mi casa y me arrojó una botella con solvente, no estoy segura que sea, si era “thinner”, gasolina o petróleo, pero se encendió,” así narraba los hechos María de los Ángeles, quien fue amenazada de muerte. El atentado lo sufrió María de los Ángeles en el municipio de Ramos Arizpe por parte de Enrique Salazar Palomo alias “El Cala”, sin embargo él todavía está en libertad.

“Ya éste muchacho tiene muchos antecedentes con los vecinos siempre se mete a robar y siempre lo dejan 48 horas y lo dejan libre, igual los papás siempre lo solapan lo sacan de aquí de Coahuila cuando ven el problema grave,” continuó su relato María de los Ángeles.

Tras cumplir 48 horas de arresto por el delito de amenazas Enrique Salazar Palomo obtuvo su libertad luego de que el ministerio público de la Fiscalía General, no pudo concluir la carpeta de investigación para que se iniciara un proceso penal en su contra y trasladarlo al penal de Saltillo.

“El día sábado lo dejan libre y me entero por los mismos vecinos el muchacho andaba en el centro de Ramos Arizpe caminando me piden que me cuide como a 20 minutos me vuelven a avisar que anda atrás de mi casa que está a dos cuadras de donde vive la novia empieza mi temor de nuevo empiezo otra vez a alarmarme eh con mi angustia,” explicó tras ser amenazada de muerte, María de los Ángeles.

Tras el atentado que sufrió con una bomba molotov María de los Ángeles volvió a recibir amenazas de muerte.

“Y a las autoridades por favor que háganme justicia es lo único que pido no esperen ver mi cadáver no esperen ver muerta para empezar a hacer sus averiguaciones hacer su trabajo,” declaró molesta María de los Ángeles.

Mientras Enrique Salazar Palomo alias “El Cala” continúa gozando de su libertad tras haber robado más de 73 mil pesos del domicilio de ésta joven a quien le lanzó una bomba molotov y amenazó de muerte.

María de los Ángeles continúa en su búsqueda de justicia en el Centro de Empoderamiento y la Fiscalía General, dos instancias que no le han brindado ningún tipo de protección para su integridad física.

“Sigo con mucho miedo, no he retomado mis actividades en el trabajo por miedo a que si salga de mi casa otra vez me vaya a atacar psicológicamente no estoy bien porque no alcanzo a dormir no me da sueño, total no me siento tranquila con este muchacho en las calles,” finalizó la entrevista María de los Ángeles.