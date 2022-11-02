DePape, acusado de atacar a esposo de Pelosi, se declara no culpable

David Wayne DePape, el hombre acusado de irrumpir en la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y golpear a su esposo en la cabeza con un martillo, se declaró no culpable este martes 1 de noviembre, tras las acusaciones de intento de asesinato y otros cargos y se le ordenó permanecer en prisión sin derecho a fianza.

David Wayne DePape, de 42 años, se presentó para su primera comparecencia ante el tribunal desde el ataque del viernes 28 de octubre con el brazo derecho en cabestrillo, como consecuencia, según dijo su defensor público designado por el tribunal, de una dislocación de hombro sufrida durante el arresto.

El abogado, Adam Lipson, dijo a los periodistas después que el equipo legal de DePape revisaría una serie de cuestiones que podrían influir en la defensa de su cliente, incluida su "vulnerabilidad a la información errónea" y su estado mental.

Adam Limpson / Abogado Davis DePape:

Lo que diré es que también ha habido mucha especulación sobre la vulnerabilidad del señor DePape a la desinformación, y eso es ciertamente algo que vamos a investigar, que vamos a profundizar como su equipo de defensa”.

"Pero a partir de ahora, ni siquiera he visto los informes policiales. Puse a mi cliente anoche para una breve reunión por primera vez. Por lo tanto, no voy a aumentar toda la especulación al hablar sobre los hechos de este caso en este momento.", dijo Lipson.

The man accused of breaking into House Speaker Nancy Pelosi's San Francisco home and clubbing her husband in the head with a hammer pleaded not guilty to attempted murder and other charges https://t.co/TLe3FzXjFh pic.twitter.com/QpfIrOBlak — Reuters (@Reuters) November 2, 2022

DePape se declara no culpable de intento de intento de homicidio

Al comparecer ante el Tribunal Superior de San Francisco, DePape fue procesado por cargos estatales de intento de asesinato, asalto con un arma mortal, robo, abuso de ancianos, encarcelamiento falso y amenazas a un funcionario público.

Lipson se declaró inocente de todos los cargos, que según los fiscales podrían conllevar una pena de prisión máxima de 13 años a cadena perpetua, y agregó: "Negamos las acusaciones".

"He sido defensor público durante 20 años. Aprecio mi papel como defensor público. Como la mayoría de ustedes saben, representamos a personas que no pueden pagar la contratación de un abogado. Espero representar al Sr. DePape, brindarle una defensa vigorosa y llegar a una resolución justa y equitativa de este asunto”.