Visa americana sin entrevista: El plazo máximo para renovar si tu visa vence en 2026

¡Atención, viajeros! Si tienes visa americana y está a nada de vencer, es importante que sepas que ciertas visas de turista califican para la renovación sin entrevista.

A través del programa de exención de la Embajada de Estados Unidos, los mexicanos cuyo documento no haya vencido hace menos de 12 meses pueden renovarla sin problemas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.

¿Qué tipo de visa americana aplica para renovación sin entrevista?

El programa Interview Waiver Program (IWP) especifica que, a partir de octubre de 2025, todos los solicitantes, incluyendo menores de 14 años y adultos mayores de 79 años, deben asistir a una entrevista consular, a excepción de:



Solicitantes con visa de turismo y negocios (B1/B2)

Visas oficiales (A, G, NATO, C-3)

Visa H-2A

Para 2026, si la visa americana venció hace más de 12 meses, la entrevista es obligatoria y se debe agendar con la embajada consular para renovar el documento.

Requisitos clave para renovar la visa americana sin entrevista

Si cumples con estos requisitos clave, podrás ser elegible para la exención. ¡Anota bien!

Renuevas visa de turista con validez completa (10 años).



Fecha de vencimiento hace menos de 12 meses.

Tenías al menos 18 años cuando se emitió la visa.

Estás solicitando en tu país de residencia habitual

Ningún rechazo previo ni violaciones migratorias en Estados Unidos.

Visa anterior no fue extraviada o robada.

El trámite tiene un costo de 185 dólares, que equivale a 3 mil 300 pesos mexicanos. Es importante recordar que el pago por la solicitud no es reembolsable, y puede variar según las tarifas.

Pasos para renovar la visa americana sin entrevista en 2026

Para poder iniciar con el trámite, es importante que los interesados presenten su solicitud en los consulados de su país. Si califican para el proceso, recibirán instrucciones para enviar o entregar sus documentos.

Además deben:

