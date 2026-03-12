Terror en Michigan: Tiroteo deja un sospechoso muerto tras estrellar auto contra sinagoga

Esta mañana de jueves 12 de marzo de 2026, un sujeto desató un tiroteo en una sinagoga de Michigan, en Estados Unidos. La policía acudió a atender el reporte de un “tirador activo” en el Templo Israel en West Bloomfield Township, aseguró la oficina del sheriff del condado de Oakland. Un sospechoso resultó muerto.

Imágenes aéreas muestran columnas de humo saliendo de la sinagoga del atentado, mientras que varios policías están en los alrededores.

Reporte del FBI: Kash Patel confirma situación de "tirador activo" en West Bloomfield

Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), aseguró que personal de la agencia ya está en la zona y atiende el reporte de un “aparente atropello masivo y situación de tirador activo” en Township, Michigan.

FBI personnel are on the scene with partners in Michigan and responding to the apparent vehicle ramming and active shooter situation out of Temple Israel Synagogue in West Bloomfield Township, Michigan. @FBIDetroit — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

La Federación Judía de Detroit publicó un mensaje en su página de Facebook diciendo que sus agencias afiliadas estaban "actualmente en bloqueo preventivo" en respuesta al incidente del Templo Israel. La sinagoga está a 40 kilómetros de Detroit. Ninguna persona resultó lesionada.

Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, informó que el presidente Donald Trump está al tanto del incidente en Michigan, sin brindar más detalles.

Seguridad privada evitó masacre: El sospechoso fue abatido en el Templo Israel

Un sospechoso resultó muerto después de que un sujeto estrelló un auto contra la sinagoga, aseguró un oficial de policía. Cuando el sujeto llegó al templo, el personal de seguridad lo vio y le disparó, de acuerdo con Michael Bouchard, sheriff del condado de Oakland.

Bloqueo preventivo en Michigan: Escuelas evacuadas y alerta comunitaria

El sujeto tenía un rifle entre sus objetos personales. Las escuelas en la zona fueron evacuadas y a los habitantes de las cercanías les pidieron resguardarse en sus hogares, abundó el agente.

Bouchard añadió que habrá seguridad adicional en los templos judíos del áreas del municipio de West Bloomfield. Debido a amenazas previas, la sinagoga había contratado personal que “afrontó la amenaza”.

Este es el segundo tiroteo que ocurre en Estados Unidos hoy 12 de marzo de 2026. Horas antes, autoridades atendieron el reporte de disparos de arma de fuego en la Universidad Old Dominion de Virginia, lo que dejó dos personas lesionadas. El atacante resultó abatido.

