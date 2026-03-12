Basura, apagones y cacerolazos: así se vive la crisis en Cuba; documentado desde La Habana

La severa crisis económica y social que atraviesa Cuba continúa reflejándose en la vida cotidiana de sus habitantes; en distintas zonas de la isla saribeña se observan calles con basura acumulada, transporte limitado por la falta de combustible, además de manifestaciones ciudadanas con cacerolazos, una forma de protesta que se ha vuelto cada vez más visible en los últimos años.

En un recorrido difundido en redes sociales por la periodista Yoani Sánchez, directora del diario digital 14ymedio, se muestran escenas de la vida cotidiana de los cubanos que se ecnuentran en medio de una severa crisis.

Calles con servicios limitados, dificultades para movilizarse, además de ciudadanos que expresan su inconformidad golpeando ollas y utensilios desde sus viviendas. Las imágenes, difundidas a través de la plataforma “X”, antes Twitter, han generado reacciones y comentarios acerca de la deplorable situación actual en la isla.

¿Por qué hay escasez y problemas de transporte en Cuba?

Uno de los problemas más visibles es la falta de combustible, que ha provocado una reducción significativa en el transporte público y privado.

La escasez energética se ha convertido en un desafío recurrente para la economía cubana, afectando movilidad, producción y servicios básicos. La falta de gasolina y diésel limita el funcionamiento de autobuses, camiones de recolección de basura y de otros servicios esenciales.

#Cuba #Crisis El viaje más difícil: llegar al hospital Materno en Matanzas https://t.co/YPPTv2MfYM



👉🏻Sin ómnibus ni taxis estatales, embarazadas y familiares dependen de motores y triciclos para llegar al Gineco-Obstétrico José Ramón López Tabrane pic.twitter.com/YEb2GMoHre — 14ymedio (@14ymedio) March 12, 2026

Esto ha provocado que en varias zonas la basura se acumule durante días, lo que agrava los problemas sanitarios, además de que refleja las dificultades logísticas que enfrenta el país, en donde se registra una extensión de la quema de basura en prácticamente toda Cuba.

La incineración ilegal de desechos, provocada por la escasez de combustible para su recolección, no es un probñema que solo se limita a La Habana. De acuerdo con lo que reportó este el periódico oficialista 5 de Septiembre, se han registrado casos en Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Santa Clara, mientras que en Cienfuegos ya se enfrenta una “compleja situación”. El medio local demanda “una solución más apropiada, menos dañina y apocalíptica” frente a “la excesiva quema, un suceso que pareció oficializarse”.

La #quema de la #basura ilegal se #extiende por toda #Cuba https://t.co/ySj7sYLKXY



👉🏻En un crítico artículo, ‘5 de Septiembre’ expone que se vive una “compleja situación en toda la provincia de Cienfuegos — 14ymedio (@14ymedio) March 12, 2026

¿Qué son los cacerolazos y por qué se usan como protesta?

Ante las dificultades económicas y sociales, algunos ciudadanos han recurrido a los llamados cacerolazos, una forma de protesta pacífica en la que las personas golpean ollas o utensilios desde sus casas o en las calles para expresar su inconformidad, en este caso contra la dictadura de Miguel Díaz Canel.

Cabe recordar que este tipo de manifestación ha sido utilizado en distintos países de América Latina como una manera simbólica de mostrar descontento social, pero sin necesidad de grandes concentraciones públicas, que son muy mal vistas en la nación comunista. En el caso de Cuba, estas expresiones de protesta han ganado visibilidad en los últimos meses, especialmente a través de redes sociales y reportes de periodistas independientes.

Cuba: Un país marcado por escasez y crisis económica

La situación actual se desarrolla en un contexto de inflación, escasez de productos básicos, dificultades energéticas, además de sanciones económicas, factores que han impactado directamente en la vida diaria de millones de cubanos.

Diversos analistas señalan que la combinación de problemas estructurales de la economía, sanciones internacionales y limitaciones productivas internas ha profundizado las dificultades que enfrenta la isla. Mientras los reportes desde las calles muestran una realidad compleja, surge una pregunta que muchos cubanos y observadores internacionales se hacen hoy: ¿podrá la isla encontrar una salida sostenible a la crisis que afecta a su población?

