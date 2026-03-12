¿Para aprender de los mejores? El FBI anunció que luchadores de la UFC entrenarán a sus agentes en Quantico

Las puertas de Quantico suelen abrirse para entrenamientos duros, rutinas estrictas y la formación de quienes terminarán en una oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Este fin de semana, sin embargo, tendrá un ingrediente extra: luchadores de la UFC entrando a la academia para mostrar cómo se entrena un combate real.

La propia Ultimate Fighting Championship (UFC) anunció que atletas actuales y retirados participarán en un seminario en la Academia del FBI de Quantico, Virginia, donde compartirán cómo se preparan para competir y demostrarán técnicas y tácticas específicas ante personal del Buró.

El director del FBI, Kash Patel, impulsa una imagen más agresiva y menos tradicional del buró, y a solo unos meses de que la Casa Blanca albergue una velada de UFC impulsada por el entorno de Donald Trump.

Así será el entrenamiento

De acuerdo con el anuncio de la UFC, el seminario incluirá a nombres como Justin Gaethje, Jorge Masvidal, Chris Weidman, Claudia Gadelha, Michael Chandler, Manel Kape y Renzo Gracie, además del matchmaker Mick Maynard. La idea es que los agentes reciban demostraciones de preparación física, técnicas de combate y tácticas usadas dentro de la empresa de artes marciales mixtas.

Kash Patel afirmó que se trata de 'una tremenda oportunidad' para que los agentes aprendan de 'algunos de los mejores atletas del planeta', con la promesa de que eso ayudará al FBI a estar mejor preparado para proteger a la población estadounidense.

El acercamiento de Kash Patel con la UFC

Desde febrero del año pasado, Kash Patel estaba considerando que la UFC y el FBI se acercaran para reforzar la formación física y de defensa personal de sus agentes. En aquel momento, exfuncionarios del Departamento de Justicia cuestionaron si la iniciativa respondía más al espectáculo que a una necesidad real del buró.

Desde su entrada como titular del FBI, Patel ha buscado romper con la imagen sobria de anteriores directores del FBI y ha colocado su estilo personal en el centro de su gestión. Incluso ha presumido entrenamientos con agentes y una estética más llamativa dentro de la agencia.

El vínculo entre Donald Trump y Dana White, CEO de la UFC

La relación entre Donald Trump y Dana White es de años. El presidente ha sido captado acompañado a White en eventos de la UFC.

Además, la UFC ya tiene agendada una función en la Casa Blanca para el 14 de junio de 2026, en el marco de las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos. La cartelera incluye una pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, una de las personalidades que también estará presente en el seminario en Quantico.