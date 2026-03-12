¡Era de los diez más buscados por el FBI! Capturan a Samuel Ramírez Jr en Sinaloa; ofrecían un millón de dólares por su arresto

La lista de los más buscados por el FBI tiene un nombre menos este jueves 12 de marzo. Samuel Ramírez Jr., sujeto considerado un objetivo de clave para la justicia de Estados Unidos, fue capturado en Sinaloa tras casi tres años prófugo de autoridades estadounidenses.

El propio director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que el operativo en contra de este delincuente fue un éxito. La caputra se llevó a cabo con la colaboración de autoridades mexicanas en Sinaloa, lugar donde el prófugo se escondía sin rendir cuentas por un doble homicidio cometido en el país americano.

¿De cuánto era la recompensa de uno de los diez más buscados por el FBI?

Apenas hace dos días, el nombre de Samuel Ramírez Jr., de 33 años, subió de lugar en las oficinas del FBI al ser incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados. Tras el anuncio, el gobierno de los Estados Unidos elevó la recompensa por información que llevara a la captura de Ramírez hasta un millón de dólares.

La presión internacional por el delincuente surtió efecto inmediato, logrando que las autoridades lo localizaran en Sinaloa, donde se escondía desde que escapó de la escena del crimen en 2023.

¿Por qué el FBI buscaba a Samuel Ramírez?

El crimen que desató la cacería ocurrió el 21 de mayo de 2023 en Federal Way, Washington. Según las investigaciones, Ramírez Jr. disparó contra tres personas en el estacionamiento del bar "Stars Bar & Grill" alrededor de las 3:30 de la mañana. En el ataque, dos mujeres que trabajaban como meseras perdieron la vida, mientras que uno de los clientes resultó herido.

Las autoridades creen que la tragedia se originó por una pelea previa dentro del establecimiento, lo que llevó al sospechoso a esperar a sus víctimas a la salida.

🚨🚨 CAPTURED: Another FBI Most Wanted - Samuel Ramirez Jr., apprehended in Sinaloa, Mexico.



Ramirez was on the run for nearly 3 years for his alleged involvement in the murder of two female victims May 21, 2023. After the alleged murders, he was believed to have fled the… pic.twitter.com/UfZLWXkQsR — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

De los más buscados a las manos del FBI

Desde el inicio, el FBI sospechó que Ramírez había abandonado el país, por lo que fue considerado un criminal armado y extremadamente peligroso. Después de ser acusado formalmente de asesinato en primer y segundo grado, así como de intento de asesinato, se emitió una orden de arresto federal.

El director del FBI, Kash Patel, declaró que, bajo el liderazgo del presidente Trump, la captura de estos objetivos de alto valor se ha vuelto una prioridad absoluta, coordinando esfuerzos para que ningún criminal encuentre refugio en el extranjero.

Autoridades mexicanas colaboraron en el arresto del FBI

Para que este arresto fuera posible, se necesitó un trabajo en equipo extenso y efectivo. Patel agradeció públicamente a la oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al Instituto Nacional de Migración (INM).

La participación de las agencias mexicanas fue fundamental para interceptar al fugitivo en suelo sinaloense y coordinar su traslado inmediato hacia Seattle, donde ya se encuentra bajo custodia.

Case Update: #FBI Ten Most Wanted Fugitive Samuel Ramirez, Jr., has been apprehended in Sinaloa, Mexico. He was returned to the United States and taken into custody by Federal Way Police in Washington state where he will face justice. Help the FBI capture the other fugitives… pic.twitter.com/vNvoIM1UQq — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) March 12, 2026

Justicia para las víctimas en el condado de King

Samuel Ramírez Jr. ya se encuentra a dispsición de autoridades estadounidenses. Ahora deberá enfrentar el proceso legal en el condado de King en Washington, donde las familias de las víctimas esperan justicia.