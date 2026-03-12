Mejor que no estén aquí: Donald Trump sobre la selección de Irán en el Mundial 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que es mejor que la selección de futbol de Irán no se presente a la Copa del Mundo 2026, esto en el marco de la guerra existente entre ambas naciones.

"Por su propia seguridad": La advertencia de Trump a la selección de Irán

“La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén aquí, por su propia vida y seguridad”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

“La selección nacional de futbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén aquí, por su propia vida y seguridad”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Este mensaje viene un día después de que Ahmad Donyamali, ministro de Deportes iraní, declaró que no había condiciones que les permitan participar en la Copa del Mundo 2026, debido a que “el gobierno corrupto mató a nuestro líder”, afirmó, en referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel que abatieron a Alí Jamenei, ayatola iraní.

FIFA vs. Casa Blanca: El choque de posturas por la participación persa

Además, Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) había mencionado que la selección de futbol de Irán, que clasificó a la Copa del Mundo 2026, era bienvenida a participar en la competición.

El líder del balompié mundial destacó que había hablado con Donald Trump para hablar sobre los preparativos para el encuentro máximo del futbol y tocaron el tema del equipo persa.

“También hablamos sobre la actual situación en Irán, y el hecho de que el equipo iraní se haya clasificado para participar en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní es, por supuesto, bienvenido a competir en el torneo en los Estados Unidos”, mencionó Infantino en una publicación en Instagram.

El calendario en riesgo: Los partidos que Irán jugaría en Los Ángeles y Seattle

La selección de Irán debía tener tres partidos de la fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, en Estados Unidos: