No sólo la guerra de Irán actual; 5 crisis mundiales que paralizaron el estrecho de Ormuz

Tras la subida de los precios del petróleo por la guerra en Irán, el estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los temas del momento. Y es que por dicha zona circula el 20% del petróleo que es comercializado en el mundo. Varios países de Asia como China, Japón y Corea del Sur dependen del hidrocarburo iraní para sus industrias.

El régimen islámico amenazó con atacar los barcos petroleros que circularan por el estrecho de Ormuz, en represalia por los misiles que le quitaron la vida al ayatola Alí Jameneí. Sin embargo, no es la primera vez que hay tensión en la zona.

De la "Guerra de los Petroleros" a hoy: 40 años de tensión en el Golfo

En 1984, Irán e Irak atacaron petroleros neutrales durante su guerra (1980-1988), conocida como “Guerra de los Petroleros”. Ambas naciones colocaron minas en el estrecho y hundieron buques, especialmente kuwaitíes que cargaban crudo iraquí.

La situación fue tal que Estados Unidos escoltó convoyes de buques petroleros en la Operación Earnest Will desde 1987.

El USS Samuel B. Roberts resultó severamente dañado tras golpear una mina iraní, lo que provocó represalias con la Operación Mantis Religiosa, donde hundieron dos buques iraníes, destruyeron severamente un tercero. El tránsito nunca se detuvo por completo, pero generó volatilidad en mercados energéticos globales.

Amenazas en 2008; sanciones occidentales

En junio de 2008, el régimen de Irán aseguró que el estrecho de Ormuz sería cerrado a la navegación si recibían ataques de Estados Unidos o Israel. Esta situación ocurrió debido a las sanciones de Occidente por el programa nuclear iraní.

Los precios del petróleo superaron los 140 dólares por barril en ese entonces, debido a la incertidumbre en los inversionistas sobre un posible cierre del estrecho, lo cual no sucedió.

Amenazas y ataques de 2019

Irán capturó petroleros en el estrecho de Ormuz en 2019 debido a nuevas tensiones con Estados Unidos tras la salida de la Unión Americana del acuerdo nuclear. Atacaron el Front Altair y Kokuka Courageous en el Golfo de Omán con minas y explosiones; luego incautaron el Stena Impero británico con 23 tripulantes.

Teherán amenazó con cerrar el paso en represalia por sanciones; Estados Unidos desplegó el USS Abraham Lincoln con el fin de realizar una coalición internacional de protección marítima. Estos incidentes elevaron las primas de seguro y elevaron hasta un 30% el precio del barril de petróleo.

Tensiones tras la guerra de los 12 días

Después de que Israel atacara instalaciones nucleares de Irán en lo que llamó la “guerra de los 12 días” en junio de 2025, el Parlamento iraní autorizó que sus buques cerraran el estrecho de Ormuz. Aunque aún faltaba autorización del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, la declaración hizo que aumentaran los petroprecios e incluso algunos barcos tanqueros retrocedieron para evitar pasar por la zona.

Del 60 al 120: La montaña rusa de los precios del petróleo por la guerra

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero de 2026; Teherán amenazó con atacar barcos y cerrar el estrecho, paralizando 37 petroleros diarios. Debido a ello, los precios del barril saltaron de 60 a 120 dólares, para luego estabilizarse en 90 dólares.

Irán atacó al menos 14 buques, incluyendo dos petroleros incendiados cerca de Basora, mientras que Estados Unidos destruyó 16 minadores iraníes.

Ante la incertidumbre, la Agencia Internacional de Energía liberó 400 millones de barriles de reservas estratégicas con el fin de inundar el mercado y hacer que los precios bajen.