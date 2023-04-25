Cubanos deportados llegan en avión desde EU a La Habana en el primer vuelo de deportación desde 2020

Estados Unidos envío el lunes su primer vuelo de deportación a Cuba desde 2020, meses después de que el gobierno de la isla aceptó por primera vez desde la pandemia de COVID-19 recibir aviones con cubanos atrapados en la frontera entre Estados Unidos y México. Los 123 cubanos deportados viajaban desde Miami y aterrizaron en el Aeropuerto José Martí por la tarde.

"El 24 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reanudó el procesamiento normal para los ciudadanos cubanos que recibieron órdenes finales de deportación", dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado enviado por correo electrónico.

El gobierno de Cuba confirmó la llegada del vuelo con cubanos deportados y dijo en Twitter que incluía a 40 cubanos interceptados en botes y 83 detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.

En 2022, Cuba acordó dar a las autoridades estadounidenses una herramienta nueva pero limitada para disuadir a un número récord de cruces fronterizos cubanos y pronto tendrán nuevas pláticas sobre migración.

Imágenes de algunos de los cubanos deportados hoy por EEUU a #Cuba según el sitio de la Seguridad del Estado, Razones de #Cuba. pic.twitter.com/luk5X55jcX — Rolando Nápoles (@RNapoles) April 24, 2023

Evitar migración ilegal de cubanos

El Gobierno de Biden lidia con un número creciente de cubanos que, de manera ilegal, llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, así como al sur de Florida, en medio del deterioro de las condiciones en su país. Más de 200,000 cubanos fueron hallados intentando cruzar la frontera sur hacia Estados Unidos en el año fiscal 2022.

Por ello, Estados Unidos ha buscado maneras de permitir el ingreso legal de estos migrantes cubanos. Algunos de los esfuerzos han incluido a la embajada de Estados Unidos en La Habana, que reanudó el procesamiento completo de visas de migrantes y los servicios consulares en enero por primera vez desde 2017.

"Estados Unidos continúa alentando a los cubanos a usar procesos legales", dijo el lunes el portavoz del DHS.

En enero, la administración del presidente Joe Biden comenzó a expulsar a cubanos, haitianos y nicaragüenses que cruzan la frontera sur de regreso a México bajo restricciones conocidas como Título 42, al tiempo que abrió nuevas vías legales para esos grupos.

Después de que Biden adoptara medidas de seguridad fronteriza más restrictivas en enero, la cantidad de cubanos y otros inmigrantes atrapados en la frontera se redujo.