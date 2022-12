Depresión blanca o de Navidad: ¿Qué es y cómo saber si la tienes?

A pesar de que Navidad es una de las festividades más esperadas por las personas; hay quienes no lo ven así, pues no todos pueden vivirla de la mejor manera. A pesar de que no está establecido como un trastorno, la depresión blanca o de Navidad tiene que ver con esta época, por lo que es importante saber qué es y cómo tratarla.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la depresión blanca o depresión de Navidad es un estado de ánimo negativo temporal hacia todo lo que tiene que ver con esta época.

¿Qué es la depresión blanca o depresión de Navidad?

Patricia Bermúdez Lozano, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, indicó que las percepciones psicológica, familiar, social y económica son factores que influyen en la depresión blanca.

Algunos de los síntomas son insomnio, ansiedad, tristeza, falta de apetito y mal humor.

Pexels Se siente una tristeza en época navideña

Para muchas personas, la época de Navidad puede er una de mucho estrés y desgaste, de desmotivación por no tener una estabilidad económica o de desestabilización psicológica por problemas no resultos en su su vida personal, por ejemplo, no haber cumplido metas o por estar en duelo por la pérdida de seres queridos, lo cual puede dar pie a la depresión blanca.

¿Cómo superar la depresión blanca o de Navidad?

Si la Navidad es una festividad que te genera estrés o te hace sentir tristeza, la especialista Patricia Bermúdez sugiere las siguientes recomendaciones para saber cómo tratarla:



Gestionar nuestros pensamientos, no cerrarse a que todo es negativo.

Perdonar, hacer una reflexión interna y reconocer si himos algo mal y también entender a los demás.

Realizar actividades placenteras, relajarnos y tener una mejor perspectiva de las cosas.

Darnos cuenta de que no somos los únicos que se sienten así.

Integrar redes de apoyo.

Realizar actividades altruistas.

Tomar terapia.

Pexels Realizar actividades altruistas ayuda a superar la depresión blanca

¿El frío influye en la depresión blanca o de Navidad?

Las festividades navideñas en México ocurren en temporada invernal y el frío puede influir de manera importante y negativa en el ánimo de las personas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, esta condición es un tipo de depresión que se caracteriza por su patrón estacional recurrente, con síntomas que duran entre cuatro y cinco meses al año.

Su origen tiene que ver con los días cortos, oscuros y fríos de invierno; sin embargo, no con lo que la Navidad supone.

Es importante no dejar pasar la depresión blanca o de Navidad y buscar ayuda de ser necesario.