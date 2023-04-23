Derrumbe de dos casas en Utah, Estados Unidos, quedó captado en cámara

Fue captado el momento del derrumbe de dos casas que se encontraban al borde de una colina, en las afueras de Draper, en el estado de Utah, Estados Unidos.

Casas en peligro desde hace seis meses

Estaban en peligro desde hace seis meses cuando se rompieron sus cimientos tras un deslizamiento de tierra.

Los ocupantes de esas viviendas ya habían recibido una orden de desalojo desde hace seis meses, gracias a lo cual no se han registrado heridos.

Para los propietarios de las casas en Utah, es una pesadilla de la vida real.

Los dueños de la casa Carol y Eric Kamradt se mudaron a la nueva casa a finales de 2021, pero menos de un año después se obligaron a evacuar.

Se desplomaron dos casas

Las casas desocupadas se encontraban en el borde de una colina y ésta se desprendió, desplomándose las viviendas "colina abajo". Según las autoridades, las casas estaban en peligro debido a los deslizamientos frecuentes del terreno y las roturas de sus cimientos.

I think this is the same house pic.twitter.com/PpQdop2Fj4 — El Gringo (@Phill_Edward) April 22, 2023

La familia está ahora en un alquiler, también sigue pagando la hipoteca de esta casa.

Otras dos viviendas cercanas fueron evacuadas posteriormente por motivos de seguridad debido a los deshielos en la zona.

Los derrumbes quedaron documentados en vídeos grabados por agentes de policía y bomberos, que acudieron al lugar después de que se derrumbaran secciones de un muro de contención que retenía la tierra y las viviendas comenzaran a despeñarse.

La otra casa se hundió y se deslizó ladera abajo

En una de ellas, cayó metal del techo del porche momentos antes de que el segundo piso se desplomara colina abajo, mientras que la otra casa se hundió y se deslizó ladera abajo, dejando muy poco de la estructura.

Las autoridades municipales habían emitido una orden de evacuación a finales de octubre y afirmaron que durante meses hicieron un seguimiento con el promotor, Edge Homes, de los estudios de ingeniería sobre la estabilidad de la zona.

Las autoridades anunciaron que revisarán otras casas de la zona para evitar tragedias.

Draper City dice que sus ingenieros están en la escena tratando de descubrir qué exactamente causó el deslizamiento: material de relleno que no fue compactado correctamente, la humedad reciente o si la culpa es una combinación de problemas.