Cancelan acta de nacimiento a hombre en República Dominicana; afirman que su madre no pudo parirlo

Un hombre en República Dominicana estaba por realizar el trámite para ingresar a la universidad, cuando se encontró que con que las autoridades cancelaron su acta de nacimiento por una peculiar razón.

Se trata de Domingo Arias Rosario, un joven oriundo de Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, enfrenta una situación que pone en pausa su futuro profesional y su vida común.

Cuando intentó obtener su cédula para iniciar la universidad tras terminar el bachillerato, descubrió que la Junta Central había anulado sus documentos de identidad. La razón: su madre tenía solo 11 años de edad cuando él nació, lo que llevó a las autoridades a cuestionar la validez de su acta de nacimiento.

¿Por qué cancelaron el acta de nacimiento de un hombre en República Dominicana?

“Según ellos, la edad de mi madre no era la suficiente, yo tengo 30 años y ella tiene 41, entonces la Junta dice que no, que una niña de 11 años no puede ser madre”, explica Domingo a la Alianza Informativa Latinoamericana. Tras esta decisión, quedó literalmente sin nombre ni acta de nacimiento, lo que le impide realizar trámites básicos, como obtener empleo formal o continuar con estudios universitarios.

Domingo ha intentado resolver esta compleja situación durante una década, sin tener éxito. “Yo he tratado de sobrevivir y he tratado de resolver de todas formas, pero entiendo que se ha causado un daño, que para mí es difícil, son 10 años de mi vida perdidos”, afirmó.

¿Qué solución hay para Domingo Arias Rosario?

El caso se complica por el hecho de que Domingo no nació en un hospital, sino que fue atendido por una partera en un campo, lo que dificulta aún más recolectar pruebas oficiales. Sin embargo, el joven asegura que existen métodos modernos para confirmar la maternidad: “Yo entiendo que en pleno siglo XXI hay muchos métodos para saber. Usted no cree que ella puede ser madre, pero ahí está la prueba de ADN”, sentenció.

Su madre, Ricarda Rosario De la Cruz, también está al tanto de la difícil situación que viven y apoya a su hijo en su lucha por recuperar su identidad ante las autoridades.

Domingo sueña con estudiar Derecho y convertirse en abogado, pero para eso primero necesita recuperar su acta de nacimiento y poder acceder a la universidad. Además, la situación se agrava, ya que no puede registrar a sus hijos con su apellido.